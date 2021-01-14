شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأخطاء خلال ممارسة التمارين الرياضية حتى لاتصاب بآلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم العادات السليمة التى لابد من إدراجها فى روتين يومك، نظرا للفوائد الصحية التى لاحصر لها، بعد التزامك فى ممارسة بعض التمارين الرياضية الهامة، عليك الحذر عند ممارستها وتجنب بعض الأخطاء التى قد ينتج عنها مضاعفات خطيرة، وفقا لتقرير نشر فى موقع livestrong.

تجنب تمارين القرفصاء

تعد محاذاة الركبة الضعيفة من بين أخطاء التمرين الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تضر الركبتين، فعندما تقوم بتمارين مثل القرفصاء يجب أن تتبع ركبتك الجزء العلوي من حذائك، فأن سقوط الركبتين إلى الداخل قد ينتج عنه الما بالركبة، بسبب زيادة القوة على المفصل عند رفع الأحمال الثقيلة.



تمارين القرفصاء

كما أكد التقرير على أهمية الحفاظ على ركبتيك متوازيتين مع أصابع قدميك الثانية والثالثة عند أداء أي تمرين يتضمن ثني المفصل، فلابد أن تقوم بأداء تمارينك أمام المرآة للتأكد من بقائك في وضع مناسب.

احذر من رفع الوزن الثقيل

يعتبر رفع الكثير من الوزن قبل أن تكون مستعدًا هو أمر سيئ ليس فقط لركبتيك ولكن أيضًا لبقية جسمك، يمكن أن تؤدي إضافة المقاومة المفرطة للتمرين بإصابة عضلاتك ومفاصلك وأنسجتك الضامة، لذا يجب على الأشخاص اتباع برنامج منظم يزيد تدريجياً من الوزن المستخدم في التمارين المختلفة على أساس أسبوعي وشهري.



احذر من رفع الوزن الثقيل

تجنب ممارسة التمارين أحادية الجانب

الاختلالات العضلية وعدم التناسق هي نتيجة شائعة للحياة اليومية، سواء كنت تحمل حقيبتك على نفس الذراع كل يوم أو تلعب التنس عدة أيام في الأسبوع، لذا فلابد من ممارسة تمارين الساق المزدوجة فقط (مثل القرفصاء) بدلاً من الحركات أحادية الجانب والتى يمكن أن تؤدى إلى ألم الركبة والم بالأوتار والأرداف.



التمارين أحادية الجانب

اختيار حذاء مناسب مع قدميك

اختيار حذاء مناسب يلعب دورا في سلامة التمرين، على الرغم من أن الأحذية غير المناسبة عادة لا تسبب الألم بشكل مباشر، إلا أنها قد تزيد من احتمالية ألم أو إصابة في الركبة.