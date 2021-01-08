شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض تطاردك بسبب كثرة الجلوس.. حاول تتحرك وتلعب رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الجلوس لساعات طويلة داخل المنزل عادة إجبارية نضطر لها فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول حول العالم، لمنع تفشى الإصابة بفيروس كورونا، بدلا من التنزه خارج المنزل خوفا من انتقال العدوى، لذا فإن استسلام الكثيرين للمكوث كثيرا أمام التليفزيون دون التحرك أو ممارسة الرياضة يعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض، التى رصدها تقرير نشر فى موقع تايمز ناو الهندى timesnownews .

ومن أهم الأمراض التى تصيبك بسبب جلوسك لفترات طويلة:

1.أمراض القلب

قد يضطر الفرد لقضاء نحو 9 ساعات داخل المنزل جالسا أمام التليفزيون أو هاتفه المحمول أو لإنهاء العمل من منزله، ما يعرضه لخطر الإصابة بمرض السكرى، ما يزيد من فرص الإصابة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%.

2. زيادة الوزن

يتسبب الجلوس لفترات طويلة بجانب تناول الطعام خاصة الأطعمة الدسمة إلى تراكم الدهون داخل الجسم، وتراجع مستويات الحرق ما ينتج عنه إصابتك بالسمنة ويعرضك للإصابة بمتلازمة الأيض وزيادة الدهون حول منطقة الخصر.

3.الإصابة بالسرطان:

قد يؤدى جلوسك لفترات طويلة فى وضع محدد إلى الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرئة.

4.دوالى الساقين:

يؤدى الجلوس لفترات طويلة إلى تجمع الدم داخل الساقيين الأمر الذى يؤدى إلى تكون الدوالى والخثرات الدموية.

ورصد التقرير بدائل أخرى لقضاء فترة الحجر المنزلى والحفاظ على صحتك أيضا:

- الجلوس على المكاتب

تساعد المكاتب الدائمة فى الحفاظ على وضعية جيدة وتقلل احتمال ارتخاء الشخص، يجب أن يقترن هذا بارتداء أحذية مريحة، فيساعد هذا فى الحفاظ على الانحناءات الطبيعية لعمودك الفقرى، ويدعم الوركين والركبتين، وبالتالى يمنع أو يخفف الألم على طول العمود الفقرى، لا تجلس أبدا على الأريكة، فهذا يشجعك على الانبطاح، وتدوير كتفيك ودفع الرأس للأمام ما يجهد رقبتك وعضلات الظهر العلوية.



جلوس على كنبة

إعداد المكتب:

ضع يدك أولا على لوحة المفاتيح والماوس متبوعين بسطح المكتب والكرسي، سيؤدي ذلك إلى تحسين إعداد عملك على الفور، إذا كنت تعمل على كرسي طعام عادي استخدم وسادة على المقعد، وتأكد من أن قدميك تلامسان الأرض. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستخدم صندوقًا صغيرًا تحت قدميك لتجنب إجهاد ساقيك.

مستوى العين:

يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مستوى عينيك، استخدم المكتب لوضع الكمبيوتر المحمول الخاص بك أعلى، واجلس على كرسي قابل لضبط ارتفاعه، مزود بمسند للذراعين وقاعدة عريضة مريحة توفر الدعم والراحة لأسفل الظهر والوركين.

الإضاءة:

الإضاءة الجيدة وتجنب الوهج لهما أهمية قصوى، تؤدي الإضاءة السيئة إلى إجهاد العين وينتهي بك الأمر إلى رفع رقبتك ما يزيد الوضع سوءا.

جدير بالذكر أنه بالنسبة لمعظم الذين يعانون من مشاكل في الرقبة أو الظهر أو الكتف، يجب أن تكون التمارين هي خط العلاج الأول، ويمكن أن تساعد التمارين البسيطة في منع مشاكل العضلات والعظام على المدى الطويل، إذا كنت تعانى من أى أعراض مثل إجهاد الكتف، أو آلام الرقبة، أو الصداع بعد ساعات طويلة من العمل، أو ألم الورك أو تصلب فى أسفل ظهرك، فيجب عليك استشارة أخصائى العلاج الطبيعى.