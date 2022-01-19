شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف رئتيك؟ 5 خطوات سهلة وآمنة للتخلص من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتنظيف الرئة ومساعدتها على العمل بالشكل الأمثل، فيما يلي 5 خطوات لتنظيف الرئتين سهلة وآمنة وقابلة للتنفيذ: وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday":

استنشاق البخار:

لطالما كان استنشاق البخار علاجًا شائعًا لنزلات البرد والسعال، بعد أن تواجه الرئتان ملوثات من أي نوع، يمكن أن يتجمع المخاط في الرئتين لالتقاط الميكروبات ومسببات الأمراض، مما يساهم في الشعور باحتقان الصدر وانسداده وثقله، العلاج بالبخار، أو استنشاق البخار، يتضمن استنشاق بخار الماء لفتح الشعب الهوائية ومساعدة الرئتين على تصريف المخاط، يمكن أن يضيف استنشاق البخار الدفء والرطوبة إلى الهواء ، مما قد يحسن التنفس ويساعد على تفكيك المخاط داخل الشعب الهوائية والرئتين. يمكن أن يوفر استنشاق بخار الماء راحة فورية ومساعدة الأشخاص على التنفس بسهولة أكبر.

تنظيف المخاط الزائد:

وفقًا لكليفلاند كلينك ، فإن "السعال الفعال (أو الخاضع للسيطرة) لديه القوة الكافية لتخفيف المخاط وحمله عبر الممرات الهوائية دون التسبب في تضييقها وانهيارها، يمكن للناس اتباع الخطوات التالية لتنظيف رئتيهم من المخاط الزائد:

اجلس على كرسي أو على حافة سريرك مع وضع قدميك على الأرض .

انحنى قليلاً إلى الأمام. الاسترخاء اثنِى ذراعيك على بطنك .

تنفس ببطء من خلال أنفك .

قم بالزفير ببطء أثناء الانحناء للأمام ، وادفع الذراعين ضد المعدة .

السعال 2-3 مرات من خلال فم مفتوح قليلاً (في حالة سعال قصير وحاد) .

السعال الأول يخفف المخاط ويحركه عبر الشعب الهوائية .

السعال الثاني والثالث يمكنك من سعال المخاط صعودا وهبوطا .

استنزاف المخاط من الرئتين، قد تؤدي هذه الممارسة إلى تحسين التنفس والمساعدة في علاج التهابات الرئة أو الوقاية منها .

يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية للأشخاص، كما تقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب، تعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية، مما يجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي ينتجه الجسم عند ممارسة الرياضة، تساعد التمارين المنتظمة العضلات على تعلم استخدام الأكسجين بشكل أكثر كفاءة وإنتاج كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون.

شرب الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين.

الأطعمة المضادة للالتهابات:

يمكن أن يقلل تناول الأطعمة المضادة للالتهابات من الالتهاب لتخفيف هذه الأعراض، قم بتضمين هذه الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي لمكافحة مشاكل الرئة ولتنظيف رئتيك، استخدم الكركم الخام (الطازج) أو الكركم المجفف في الطهي ، وتناول الكثير من الخضر الورقية ، والكرز ، والتوت ، والزيتون ، والجوز ، والفاصوليا ، والعدس ، إلخ.