رجيم فعال للخريف لتخسيس 15 كيلوغراماً 

بيروت - نادين محمد -

يمكن اتباع طريقة رجيم فعال للخريف للتخسيس 15 كيلوغراماً خلال 91 يوماً. ومن المهم خلال تطبيقها الحرص على اتباع برنامج يومي صحي. فهذا يجنب اكتساب الوزن خلال موسم الشتاء. لكن من الضروري بعد ذلك الحرص جيداً على عدم تناول الكثير من الحلويات والأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة. ومن المفيد جداً ان تتم ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً المشي لمدة 30 دقيقة يومياً. واليك طريقة اتباع رجيم فعال للخريف للتخسيس 15 كيلوغراماً في 3 اشهر.

طريقة رجيم الخريف الفعال



من الممكن اذاً عند اتباع طريقة رجيم فعال للخريف ان تتم خسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً في 91 يوماً. ومن أجل هذا من المهم تطبيق بعض القواعد الاساسية. وهذه ابرز المعلومات عن هذه الحمية التي تساعد على التمتع بالرشاقة خلال فصل الشتاء والفصول الاخرى.

- يجب تطبيق هذا الرجيم من شهر اكتوبر حتى بداية شهر فبراير. وهو يقوم على اتباع برنامج غذائي يومي يعتمد على الاطعمة المتوازنة وعلى التنويع.

- لا يتضمن هذا الرجيم اي مراحل خاصة، بل يمتد على 91 يوماً. وخلالها يمكن تناول 3 وجبات يومية متوازنة وصحية وخالية من الدهون الضارة والسكريات. ومن المهم الحرص على تناول الاطباق المتنوعة من اجل منع الشعور بالملل.

- يسمح هذا الرجيم بتناول الكثير من الخضار والفواكه وخصوصاً تلك التي تحتوي على الفيتامين C لأنها تنشط الجسم وتحميه من تأثير الفيروسات الضارة. وفي هذه الحالة ينصح بالتركيز على الكيوي، الفواكه الاستوائية وبعض الخضار مثل الملفوف، البروكولي والسبانخ.

- يجب الحرص على اختيار المأكولات التي تحتوي على نسبة مهمة من الحديد لأنها تساعد على محاربة التعب. ويشار الى ان الجسم يمتص الحديد بشكل افضل في حال تمت اضافة الفيتامين C اليه.



- يمكن تناول حصة من اللحوم او الاسماك مرة يومياً والبقوليات من حين الى آخر.

- يعتبر هذا الرجيم الفعال للخريف سهل التطبيق الى حد كبير لأنه يسمح بحرية الاختيار كما انه لا يتضمن اي قواعد قاسية ولا يسبب الشعور بالحرمان. فهو نظام غذائي صحي طبيعي. ويشير من يروجون له الى انه يتيح استهلاك ما لا يقل عن 1500 سعرة حرارية يومياً وتناول ما لا يقل عن 300 نوع من اصناف المأكولات التي لا يحتاج تحضير كل منها الى اكثر من 40 دقيقة.

- ومن ابرز نقاط قوة هذا الرجيم انه لا يفرض تطبيق قواعد محددة، بل يقوم على اتباع نظام صحي مع التركيز على بعض المكونات الغذائية مثل الفيتامين C والحديد الضرورية لمحاربة الاعراض الصحية التي يمكن ان تنجم عن تقلب الفصول.



- كذلك يساعد الرجيم الفعال للخريف على خسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً في 91 يوماً. اذاً من المهم جداً ان يتم تطبيقه من دون الخوف من فقدان اي من العناصر الغذائية الضروري للجسم او الشعور بالحرمان الذي قد يدفع فيما بعد الى تناول كمية كبيرة من المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكّر.

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