شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تناول وجبة الإفطار الساعة 7 صباحًا؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة حديثة إلى توقيت معين هو الأفضل لتناول وجبة الإفطار من أجل صحة جيدة وطول العمر، وفقًا لتقرير صحية "ديلى ميل" البريطانية.

وأجرى باحثون من جامعة نيويورك الأمريكية دراسة شارك فيها أكثر من 34 ألف أمريكى تزيد أعمارهم عن 40 عامًا لعدة عقود.

وسجل المشاركون فى الدراسة أوقات تناول الطعام، وقام العلماء بمقارنتها مع معدلات الوفيات على مدار الدراسة التى استمرت لعدة عقود، وأظهرت النتائج، التى نُشرت فى مجلة Nutrition، أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بين الساعة 6 صباحا و7 صباحا كانوا أقل عرضة بنسبة 6% للوفاة المبكرة بسبب الأمراض الرئيسية مثل أمراض القلب أو السرطان مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام فى الساعة 8 صباحا، و12% أقل عرضة لخطر الموت المبكر من أولئك الذين يتناولون وجبتهم الأولى في الساعة 10 صباحا.

ويُعتقد أن تخطى وجبة الإفطار، أو تناولها فى وقت متأخر، يعطل "ساعة الطعام" فى الجسم، وهى التى تتحكم فى إفراز الهرمونات المرتبطة بالتغذية، مثل الإنسولين، وأن الوجبة غير المنتظمة يمكن أن تعطل الإشارات التى ترسلها.

ووفقًا للدراسة فإن هناك ارتباط بين توقيت تناول الوجبات والتأثير على الصحة، حيث إن تناول الوجبات فى التوقيت المناسب قد يكون سببًا فى طول العمر والتمتع بصحة جيدة.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة الإفطار الساعة 7 صباحا يمكن أن يعزز متوسط ​​العمر المتوقع، حيث أوضح الباحثون أن تناول الطعام فى وقت مبكر مفيد للصحة عنه إذا تم تناوله فى وقت متأخر من الليل.

وجدت أبحاث سابقة أيضًا أن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل يعطل ساعة الجسم الداخلية ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكرى من النوع 2 وأمراض القلب.