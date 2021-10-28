شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من شاى الأعشاب هتساعدك في علاج اضطرابات النوم والأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل النوم شائعة ويمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من الأسباب، يمكن التغلب على بعضها عن طريق إجراء بعض التعديلات على النظام الغذائي والبيئة ونمط الحياة، فمثلا إذا كانت بعض المشروبات مثل حليب الشوكولاتة والقهوة تجعلك مستيقظًا في الليل، فبعض أنواع شاي الأعشاب يمكن أن تساعدك على النوم، إذا كنت تعاني من مشاكل النوم المستمرة ، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور.

ووفقا لتقرير لموقع time now news قد تشمل بعض المشاكل الشائعة الأرق وعدم الراحة في الجهاز الهضمي وتوقف التنفس أثناء النوم.

إليك بعض أنواع الشاي التي يمكن أن تساعدك في الحصول على نوم جيد ليلاً:

شاي البابونج: هذا هو أحد أنواع الشاي الصديق للنوم، أظهرت الدراسات فوائد شاي البابونج في تخفيف القلق وتهدئة الجسم وبالتالي تحسين نوعية النوم.

شاي زهرة الآلام: مصنوع من أوراق زهرة الآلام الجافة، ويمكن أن يساعد هذا الشاي العشبي في معالجة مشاكل الأرق والقلق والنوم عن طريق تهدئة العقل، ارتبطت فوائد هذا الشاي أيضًا بعلاج مشاكل الكبد ومشاكل المعدة والجروح.

شاي الكركم: استخدم الكركم على نطاق واسع لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يمكن أن يكون لاستهلاك شاي الكركم أيضًا تأثيرات علاجية على الجسم ويمكنه إرخاء العضلات وتهدئة الألم وتهدئة الجسم وبالتالي المساعدة على النوم.

شاي اللافندر: يشتهر شاي اللافندر بتأثيره المهدئ، ويمكن أن يقلل من الاستيقاظ الليلي والتعب، وبالتالي تحسين نوعية النوم.