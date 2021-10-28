شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة صحية عقلية شائعة، ولكن يساء فهمها في كثير من الأحيان، وتشمل الأعراض قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، وهي سلوكيات يمر بها الجميع في وقت أو آخر، بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تحدث هذه السلوكيات بشكل متكرر وتتعارض مع الحياة اليومية في المدرسة والمنزل وفي كل مكان آخر، وفقا لما نشره موقع " theconversation".

يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على أكثر من 6 ملايين طفل في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند بلوغهم سن 12 عامًا ، وعادةً ما تستمر حتى مرحلة المراهقة، ويمكن أن تؤثر الحالة على الأشخاص طوال حياتهم، ومن المهم ملاحظة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو مجرد طريقة واحدة لتحديد سلوك الشخص. لا علاقة له بمدى ذكائك أو ما إذا كان بإمكانك تكوين صداقات أو التفوق في الرياضة أو الموسيقى أو الفن أو أي نقاط قوة أخرى.

ما الذي يسبب نقص الانتباه مع فرط النشاط

لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يعتقد العلماء أن الجينات قد تلعب دورًا استنادًا إلى سنوات من نتائج البحث، يعزو العلماء هذه الحالة إلى مزيج من كيفية عمل دماغ شخص ما وبيئته الشخصية.

ألقت الأبحاث مزيدًا من الضوء على ما لا يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على سبيل المثال، لا تدعم النتائج النظريات الشائعة القائلة بأن السكر المفرط أو قضاء الكثير من الوقت على الأجهزة الإلكترونية مسئولان عن النمو في عدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة منذ عام 1990 .

تغيير السلوكيات كعلاج

يعتقد معظم علماء النفس أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هو خاصية لا يمكن تغييرها، مثل لون العين أو الطول، لا يمكن للأطباء علاجه تماما، ولكن هناك طرقًا يمكن للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من التغلب على التحديات التي تجلبها هذه الحالة، تدعم الأدلة نوعين متميزين من العلاجات.

عادة ما يتم تنفيذ العلاج السلوكي من قبل الآباء والمعلمين الذين يعملون معًا، يتضمن تحديد أهداف واضحة وإعطاء ملاحظات حول التقدم المحرز نحو تلك الأهداف، كما يتم تقديم المكافآت أو الامتيازات عندما يحقق الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أهدافهم.

من بين العلاجات الأكثر فاعلية تعليم الآباء كيفية إعطاء المزيد من الاهتمام عندما يؤدي أطفالهم واجباتهم المدرسية وأعمالهم المنزلية ويتصرفون بشكل جيد بشكل عام.

الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية المنشطة التي تصرف بوصفة طبية العديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على التركيز لفترة أطول، ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الأدوية، لا يستطيع بعض الأشخاص تناولها بسبب الآثار الجانبية.

وجد الباحثون أن أفضل نهج هو البدء بالعلاج السلوكي أولاً ، خاصة للأطفال الصغار المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يمكن أن يعيق اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط التحولات الكبيرة، في مرحلة الطفولة والبلوغ ، يشمل ذلك بدء المدرسة الإعدادية أو المدرسة الثانوية ، أو تعلم القيادة ، أو الذهاب إلى الكلية أو الالتحاق بسوق العمل، وعادة ما يتطلب الأمر مزيدًا من الاهتمام والعلاج في تلك الأوقات.