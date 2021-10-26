شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على صحة جيدة.. طرق التخلص من إدمان الشاي والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإدمان سيئ ولكنه مرض عقلي، ويمكن لأي شخص مدمن الشاي أو القهوة أو الأطعمة المحملة بالسكر أن يرتبط بهذه المتعة المذنبة، ولكن ليس هناك من ينكر أن تناول كوبًا ساخنًا من الشاي أو القهوة يمكن أن يقلل من مستويات التوتر على الفور، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يؤثر شرب 5-7 أكواب من القهوة أو الشاي على الهضم ويسبب عدم الراحة.

ولكن ما هي الطريقة الصحيحة للتخلص من إغراء الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين والتحول إلى خيارات صحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

كيف تقلل من استهلاك الكافيين

إن تقليل كمية الشاي أو القهوة هو الخطوة الأولى نحو إدارة المدخول الصحي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تأكد من إضافة كمية أقل من أوراق الشاي أو مسحوق القهوة إلى مشروباتك، هذا سوف يقلل تدريجيًا من الإغراء.



قهوة باللبن

قم بالتحويل إلى بدائل صحية مثل الشاي الأخضر أو ​​شاي البابونج أو شاي الأعشاب البسيط، سيقلل ذلك من الاعتماد على الكافيين ويساعدك على تقليل الإغراء تدريجيًا.

أضف مزيج الديتوكس الذي يمكنك تناوله طوال اليوم، فهذا سيساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي ويعمل على تقليل آثار الكافيين المفرط، بصرف النظر عن ذلك، ستساعدك هذه المشروبات على البقاء رطبًا وتقليل الرغبة الشديدة نحو تناول مشروبات الكافيين.



مشروبات الكافيين

يؤثر وجود التانين في الشاي على امتصاص الحديد أثناء عملية الهضم، ما يؤثر تدريجيًا على عملية التمثيل الغذائي، لذلك يُنصح بتناول مشروبات خالية من الكافيين مثل شاي الليمون أو شاي البابونج أو شاي الليمون مع القرفة.