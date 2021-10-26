شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تقلل من خطر الإصابة مرة أخرى لمدة 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار جائحة فيروس كورونا في إلحاق خسائر فادحة بسكان العالم، يسعى العلماء إلى تحديد التأثير الوقائي للعدوى السابقة بفيروس كورونا ، وخلصت دراسة جديدة نُشرت في BMC Medicine إلى أنه على الأقل مع المتغيرات السائدة، فإن خطر الإصابة بالفيروس مرة أخرى بين الأشخاص غير المحصنين ينخفض بنسبة 80٪ أو أكثر.

يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة مرة أخرى بمتوسط فاصل يزيد عن 100 يوم بين الإصابة الأولى والثانية، ومع ذلك ، أظهر العديد من الباحثين وجود أجسام مضادة معادلة للفيروس لمدة تسعة أشهر أو أكثر وقدرتها على منع العدوى مرة أخرى.

فحصت دراسة واحدة في المملكة المتحدة شملت 12000 عامل رعاية صحية (HCW) تمت مراقبتها لمدة 6 أشهر، والتي أظهرت انخفاضًا في خطر الإصابة بالفيروس في مسحات البلعوم الأنفي.

تبحث الدراسة الحالية، المنشورة في موقع " news-medical"، في كل من معدلات الإصابة مرة أخرى والأعراض الخاصة بـ كورونا بين المشاركين بناءً على الكشف الأساسي عن الأجسام المضادة. ماذا أظهرت الدراسة؟ أجرى الباحثون الدراسة في سويسرا، دراسة حوالي 4800 حالة، وتمت متابعة المشاركين لمدة 8 أشهر تقريبًا، في الأساس كان لدى 3 ٪ من المشاركين، أو 144 أجسام مضادة للفيروس. تمت متابعة جميع المشاركين بالأعراض في حوالي 24 استبيانًا (متوسط) حتى التطعيم، تم إجراء أكثر من 5300 مسحة، أظهر كلا الاختبارين دقة مماثلة، لكن متوسط عدد المسحات وكان أقل بين الأفراد الموجودين بالمصل مقابل السلبيين، بنسبة 47٪ و 57٪ على التوالي. تم اختبار مسحة واحدة على الأقل إيجابية خلال فترة المتابعة في 550 مشاركًا.

اقترحت الدراسة أنه في حين أن 80٪ من الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة كانوا محميين من العدوى في ستة أشهر، فإن الفعالية تضاءلت إلى 47٪ من كبار السن (65 سنة فأكثر).