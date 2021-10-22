بيروت - نادين محمد - تحلم الكثيرات بـ إزالة الكرش قبل الخروج من المنزل، اي خلال مدة قصيرة. ومن اجل هذا يعمدن الى اتباع برامج رجيم مختلفة تكون قاسية في بعض الاحيان. اما افضل الطرق فهي ان يتم تطبيق نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة ومن السكريات، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن ما لا يعرفنه هو انه من المفيد ايضاً الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل. ومنها وصفة قشر التفاح التي تعمل على ازالة الكرش في مدة قصيرة جداً قبل الخروج من المنزل. وهذا ما يجب معرفته عنها.

قشر التفاح لإزالة الكرش

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لا شك في ان الكثير من الفتيات يردن ازالة الكرش قبل الخروج من المنزل للذهاب الى الجامعة او العمل. ولهذا ننصحهن بأن يعتمدن على وصفة قشر التفاح التي تنسف الدهون بسرعة.

قشر التفاح والقرفة

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المقادير

قشور 3 حبات تفاح

عود قرفة

ليتر ماء

عصير نصف حبة ليمون

ملعقتا عسل صغيرتان

الطريقة

1 يوضع ليتر الماء على النار الى ان يغلي.

2 تتم اضافة قشر التفاح اليه.

3 يضاف عود القرفة ويترك الخليط على نار هادئة لمدة تراوح بين 30 و35 دقيقة.

4 اخيراً يتم نزعه عن النار وتركه يرتاح.

5 حين يبرد الماء يجب تصفيته واضافة ملعقتي العسل وعصير نصف حبة الليمون اليه مع المزج جيداً.

6 يسكب الماء في عبوة زجاجية ويوضع في الثلاجة لمدة غير طويلة. يمكن شربه بعد هذا في الصباح قبل الفطور ثم خلال ساعات النهار اذا كان هذا ممكناً.

وصفة قشر التفاح والميرمية

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المقادير

قشر 3 حبات تفاح

ملعقة صغيرة من اوراق الميرمية المجففة

ليتر ماء

عصير نصف حبة ليمون

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي

الطريقة

1 يوضع الماء على النار الى ان يغلي.

2 بعد هذا تضاف اليه الميرمية مع قشر التفاح.

3 يترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

4 ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويترك لمدة 15 دقيقة. وحين يصبح فاتراً يمكن ان يضاف اليه عصير الليمون والعسل.

5 تخلط المكونات ويسكب الخليط في عبوة زجاجية.

ومن المهم اختيار احدى الوصفتين وتناول الماء لمدة 10 ايام متواصلة. وفي موازاة هذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة.

فوائد قشر التفاح للتنحيف والصحة

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يمكن اذاً ازالة الكرش في الصباح قبل الخروج من المنزل باتباع احدى وصفتي قشر التفاح. وهما توفران ايضاً بعض الفوائد الصحية الاخرى.

- يحتوي قشر التفاح على البكتين الذي يعمل على تعزيز عملية المرور المعوي وعلى تعزيز استرخاء الامعاء وقدرتها على امتصاص المغذيات.

- يساهم شرب ماء قشر التفاح في حرق الدهون والبقايا الضارة.

- يساعد قشر التفاح على تخليص الجسم من مشكلة احتباس الماء وبالتالي فهو ينظف الجسم من السموم.

- يعمل على تحسين عملية الهضم وتسريع التمثيل الغذائي. اذاً من المهم تجربة وصفة قشر التفاح المفيدة والتي تساعد على ازالة الكرش قبل الخروج من المنزل.

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