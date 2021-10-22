شكرا لقرائتكم خبر عن اشربها على الريق.. مشروبات تساعدك فى رحلة الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم فقدان الوزن واستعادة الرشاقة قد يكون أحد أهداف الكثيرين، الذين يسعون دائما لاتباع العديد من الحميات الغذائية القاسية، من أجل تحقيق ذلك، وقد يتطلب الأمر الشعور ببعض الحرمان من الأطعمة المفضلة لديك التي تؤدى لاكتساب الوزن دون تحقيق أية فائدة لصحتك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthshots، فإن المشروبات التي تتناولها على مدار يومك قد تساعدك في رحلة إنقاص الوزن وزيادة عملية التمثيل الغذائي، وحدد التقرير بعض المشروبات الحارقة الثلاثة المصنوعة منزليا تزيد من تنشيط عملية الأيض، مع الأخذ في الاعتبار تناولها في الصباح الباكر.

وحذر التقرير من تناول الشاي أو القهوة في بداية يومك، لأن هذا لا يساعدك في تحقيق إنقاص الوزن، لكن تناول هذه المشروبات التى تساعدك في تحقيق حلمك في التغلب بالسمنة:1. مشروب الليمون والزنجبيل

والذى يتم تجهيزه من خلال لتر ماء ساخن وقطع الليمون وقطع الزنجبيل المبشور، مع إضافة رشة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ويسهم الليمون في حرق الدهون ويقلل من مقاومة الأنسولين، كما يقلل أيضًا من كمية الدهون المخزنة في الجسم، من ناحية أخرى، فقد ثبت أن الزنجبيل يقلل من الرغبة الشديدة في الجوع، ويعزز مناعتك.

2. مشروب الكمون والقرفة

والتي تكون عبارة عن ماء فاتر مع إضافة 3 ملاعق صغيرة من الكمون والقرفة وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الليمون، ويسهم هذا المشروب في حرق الدهون، لأن القرفة مليئة بالطاقة ومضادات الأكسدة، وفي نفس الوقت تساعد أيضًا في فقدان الدهون، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات وتحارب مرض السكري، كما يساعد الكمون في تعزيز عملية الهضم ويعزز جهاز المناعة.

3. مشروب زبدة الشيا والليمون

ويتم تجهيزه من خلال ملعقة صغيرة من بذور الشيا وماء وملعقة صغيرة من العسل و ملعقة صغيرة ليمون، وبذور الشيا تكون غنية بالكالسيوم، وتساعدك أليافها القابلة للذوبان على إنقاص الوزن، كما أن الليمون مليء بفيتامين سى، ويوفر مقاومة الأنسولين، ويساعدك على فقدان كل تلك الدهون العنيدة.