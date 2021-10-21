شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة vs الشتاء.. 3 أسباب كلمة السر وراء علاقة الطقس البارد بوزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثيرون لتغيرات هرمونية طبيعية خلال الطقس البارد، وأيضا الشعور بالإجهاد وقلة النشاط بسبب برودة الطقس تعد من أبرز العوامل المسببة لزيادة الوزن في الشتاء.

أشار التقرير المنشور عبر موقع " everydayhealth" إلى أن هناك العديد من الأسباب المرتبطة بزيادة الوزن غير فصل الشتاء، ومنها تغيرات الهرمونات خلال الحمل، الإصابة بالتوتر والقلق، قبل الدورة الشهرية، الإسراف في تناول الأطعمة غير الصحية والمليئة بالدهون، وبعض الأشياء الأخرى.

وحول ذلك قدم التقرير، أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن خلال فصل الشتاء، ومنها:

-الإكثار من تناول الحلويات خلال الاحتفالات:

السبب الأساسي في زيادة الوزن خلال فصل الشتاء هو اتباع أو القيام بالحيل الغذائية غير الصحية، والإكثار من تناول الحلويات في المواسم والأعياد والاحتفالات، كرأس السنة والكريسماس، وهذا يتسبب في تراكم الدهون وزيادة الوزن، ولذا عليك المتابعة مع طبيب تغذية لتجنب حدوث هذه الزيادة.

-التغيرات الهرمونية تزيد من شعورك بالجوع:

تقول باتريشيا بانان ، وهي خبيرة في التغذية الصحية في لوس أنجلوس: "مع تقدمنا ​​في العمر ، يمكن أن يصبح فقدان الوزن أصعب ، وينتهي الأمر بالكثير منا إلى اكتساب الوزن بدلاً من التخلي عنه ذلك" .

وأشار التقريرإلى أنه يمكن حدوث التغيرات الهرمونية المسببة في زيادة الوزن وحدوث انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء، وانخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال ، وهنا يتعرضون لزيادة في الوزن، ولذا يجب تنظيم الهرمونات.

- الإجهاد يساهم في زيادة الوزن:

الشعور بالإجهاد والتوتر يعد من الأمور التي تزيد من شعورك في إفراز هرمونات التوتر كالكورتيزول والأدرينالين، وهنا يقوم الجسم باختزان الدهون في الجسم، ولذا عليك التخلص من الإجهاد والتوتر وإدارة هذا الشعور السلبي عن طريق اليوجا والتأمل والنوم الجيد، وإشغال يومك ووقتك.