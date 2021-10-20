بينهما الصيام.. سرّان للعيش لفترة أطول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أنّ خفض السعرات الحرارية وتناولها جميعاً في وجبة واحدة قد تكون الطريقة المثلى للعيش لفترة أطول والبقاء نحيفاً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

وقال باحثون من جامعة ويسكونسن أنه في حين أنّ تناول الطعام الفقير بالسعرات الحرارية كان جيداً للصحة، كان اتباع الصيام كنظام غذائي أفضل كذلك.

نظروا إلى القوارض التي اتبعت أربعة أنظمة غذائية مختلفة، نوعان صاما طوال اليوم وتناولا وجبة كبيرة خلال العشاء واثنان تناولا وجبات أصغر بانتظام.

وجدت دراستهم أنّ القوارض في المجموعة الصائمة التي خفضت السعرات الحرارية بنسبة 30 في المئة عاشت ثمانية أشهر أطول من تلك التي كانت ببساطة تعيش على انخفاض السعرات الحرارية بدون صيام.

كما أدى الجمع بين الصيام واتباع نظام غذائي إلى تحسين حساسية الأنسولين وإعادة برمجة عملية التمثيل الغذائي للتركيز على استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

قال الباحث الرئيسي البروفيسور دادلي لامنغ أنّ التركيز يجب أن يتحول إلى الوجبات الغذائية أو الأدوية التي تركز على الصيام، بدلاً من سعرات حرارية أقل، إذا كان هذا هو المحرك الرئيسي للصحة.

ومع ذلك، أشار أحد الخبراء إلى أنّ نتائج الدراسة قد لا تنطبق على البشر، بسبب الاختلافات البيولوجية الكبيرة جداً بين الناس والفئران.

صمم الباحثون أربعة أنظمة غذائية مختلفة للفئران، التي كانت في الغالب من الذكور، بهدف متابعتها.

أكلت مجموعة واحدة بقدر ما يريدون كلما أرادوا.

أكلت مجموعة ثانية “الوجبة الكاملة” ولكن في فترة قصيرة من الزمن، مما منحهم بسرعة يوم صيام طويل دون تقليل السعرات الحرارية.

أعطيت المجموعتين الأخريين حوالي 30 في المائة أقل من السعرات الحرارية. ولكن مجموعة منهم استهلكت كل ما لديها من السعرات الحرارية في جلسة واحدة، فكان لديها يوم صيام طويل، في حين أن الأخرى أكلت نفس الكمية ولكن وزعتها على مدى يوم واحد.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Metabolism، أنّ الفئران التي استهلكت السعرات الحرارية اليومية في فترة قصيرة واحدة ثم صامت، بقيت أكثر صحة وعاشت لفترة أطول من الفئران التي أكلت عندما أرادت.

أما الفئران التي صامت فقط، دون تقليل السعرات الحرارية، شهدت نفس الفوائد مثل تقييد السعرات الحرارية مع الصيام.

كما أظهر كبد الفئران الصائمة السمات المميزة لعملية التمثيل الغذائي الصحي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الفئران التي تناولت سعرات حرارية أقل دون صيام أي وقت، بعض التحكم في نسبة السكر في الدم، لكنها ماتت أيضاً أصغر سناً، أي قبل حوالي ثمانية أشهر من الفئران التي أكلت أقل وصامت.

وقال البروفيسور لامنغ أنّ الفئران التي تخفض السعرات الحرارية وحدها كانت عموماً أسوأ صحة وكذلك انخفض عمرها الافتراضي.

وأضاف: “إذا كان الصيام هو المحرك الرئيسي للصحة، فيجب أن ندرس الأدوية أو التدخلات الغذائية التي تحاكي الصيام بدلاً من تلك التي تحاكي سعرات حرارية أقل.”

وقال البروفيسور السير ستيفن أوراهيلي، مدير وحدة الأمراض الأيضية MRC في جامعة كامبريدج، أنّ النتائج مثيرة للاهتمام ولكن “من الصعب جداً استقراء البشر”.

وتابع قائلاً: “نظراً للاختلافات في سرعة الفئران والعمليات الجسدية للبشر، فإنّ دراسة مماثلة على البشر “ستحتاج إلى أن يأكل البشر كل السعرات الحرارية التي يحتاجونها لمدة أسبوع في يوم واحد ثم يتضورون جوعاً لمدة 6 أيام القادمة”.

وأضاف السير ستيفن: “نظراً لأنّ الفئران تعيش حوالي عامين ونعيش الآن إلى حوالي 80، فقد نضطر إلى إجراء الدراسة لأكثر من 50 سنة لاختبار ما إذا كان مثل هذا التغيير الهائل في عاداتنا الغذائية قد يؤدي بالفعل إلى إطالة العمر البشري.”

“من غير المحتمل أن يتم إجراء هذه التجربة على الإطلاق.”

“نحن نعلم أنّ تجنب السمنة أو الحد منها مفيد لصحة الإنسان.”

“يجد الناس طرقاً مختلفة لتحقيق ذلك. بعض الناس قد تجد أنّ الحد من وتيرة وجبة هو الشيء الذي يعمل بالنسبة لهم.”