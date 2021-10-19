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محمد الفلاح - محمد صلاح بالبدلة السوداء.. وويليام وكيت بملابس معاد تدويرها

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أذهل الأمير ويليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، الجميع أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" في قصر ألكسندرا في لندن الأحد.



ولمطابقة روح الحدث وتسليط الضوء على الاستدامة، تمكنت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج مرة أخرى من إبهار الجميع بإطلالاتها المعاد تدويرها والتي اختارتها للتألق بها في الحفل.

ولكن يبدو أن الأمير ويليام، دوق كامبريدج، أراد السير على خطى زوجته ميدلتون هذه المرة، باختياره بدلة أيضاً معاد تدويرها للظهور بها في المناسبة الخاصة بمجال البيئة.

تفاصيل حفل توزيع جوائز Earthshot

شاركت كيت ميدلتون في حفل توزيع جوائز Earthshot، وهي النسخة الأولى من الحدث الذي سيصبح سنوية، والذي يكافئ أولئك الذين سيضعون ذكاءهم في خدمة البيئة، ويبحثون عن حلول مبتكرة ومستدامة بيئيا لمشاكل مثل التلوث وتغير المناخ، بتكريس طلتها أيضاً في هذا اليوم المهم للبيئة.

تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون

لهذه المناسبة، اختارت دوقة كامبريدج فستانا ملكيا طويلا على الطراز الإمبراطوري، بظلال أرجوانية رقيقة من درجات الباستيل، بدون أكمام وياقة قارب.

ومما زاد الفستان الملكي جمالا وإشراقا، الحزام الذهبي الذي اختارته ميدلتون لتزيين خصرها والذي كان مرصعا بحجر الراين.

وكعادتها كان الفستان الذي من توقيع مصمم الأزياء المفضل لدوقة كامبريدج وبقيمة 4،290 جنيها إسترلينيا، البريطاني ألكسندر ماكوين، من الإطلالات التي تعيد ميدلتون تدويرها.

كما أبقت ميدلتون مجوهراتها بسيطة، حيث كشفت خصلات شعرها المنسدلة عن زوج من الأقراط الذهبية، والتي كانت قطعة المجوهرات الوحيدة بجانب خاتم زواجها.

وأشار المعلق الملكي روبرت جونسون إلى فستان ميدلتون في حفل "إيرث شوت" ارتدته سابقاً قبل 10 أعوام في عام 2011 لحضور حفل البافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون) في لوس أنجلوس بأمريكا.

تفاصيل إطلالة الأمير ويليام

أما إطلالة الأمير ويليام أيضاً المعاد تدويرها، فتخلى الأمير هذه المرة عن البدلة السوداء المعتادة من أجل الحصول على رقبة بولو عصرية وسترة مخملية خضراء، وهي الطلة التي ارتداها من قبل في عام 2019 في لندن لحضور حفل خيري للذكرى الخمسين لتأسيس سنتربوينت.

وكانت البدلة مطابقة لبدلة السهرة المخملية الوردية التي ارتداها دانيال كريج في العرض الخاص لفيلم No Time to Die في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، طلب المنظمون من الحضور "مراعاة البيئة عند اختيار أزيائهم" للحدث.

يذكر أن الأمير ويليام أطلق المبادرة البيئية العالمية العام الماضي، المستوحاة من خطاب الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي عام 1962 بعنوان "Moonshot"، والذي شجع الأمريكيين على دعم استكشاف القمر.

وتضمنت أمسية الحفل أيضا عددا كبيرا من الضيوف الآخرين الذين شاركوا في تقديم الجوائز المرموقة لخمسة فائزين، من بينهم نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول البريطاني، اللاعب محمد صلاح، الذي ظهر ببدلة سوداء لافتة، إلى جانب الممثلة إيما واتسون والمطرب إد شيران.