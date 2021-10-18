شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الإمساك؟.. أضف هذه الأطعمة الخمسة إلى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الإمساك حالة صحية منتشرة تؤثر على كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويحدث نتيجة هبوط في الأداء الحركى للأمعاء الغليظة يتمثل في انخفاض وتيرة إخراج الفضلات، ويحدث التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، عادةً ما تكون الأعراض الأكثر شيوعًا للإمساك هي البراز الصلب والجاف وحركة الأمعاء المؤلمة وصعوبة إخراج الفضلات، فإذا كانت هذه الأعراض تنطبق عليك، فيجب تضمين هذه الأطعمة الخمسة في نظامك الغذائي من أجل حركات أمعاء أكثر سلاسة وتخفيف الإمساك، بحسب ما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك 5 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمنع الإمساك: البرقوق:

البرقوق المجفف يمكن تناوله كما هو أو شرب عصير القراصيا يعمل كملين طبيعي، البرقوق مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمتصها الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السوربيتول وهو عبارة عن كحول سكر طبيعي موجود في الفواكه والنباتات، يعمل السوربيتول كملين طبيعي ينظم حركة الأمعاء.

التفاح:

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والفركتوز التي تعمل على تحسين الهضم، يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من الماء مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك، تحتوي قشرة التفاح على معظم الألياف، لذا تجنب تقشير القشرة أثناء تناول الفاكهة.

التين:

يحتوى كل من التين الناضج والتين المجفف بالألياف، كما أنه مصدر غني بفيتامين B6 الذي يسهل عملية الهضم ويغذي الأمعاء.

نخالة القمح:

نخالة القمح هي القشرة الخارجية أو قشر نبات القمح، إنه مصدر غني بالألياف التي تساعد في تخفيف الإمساك عن طريق زيادة تواتر الأمعاء وتحسين حجم البراز.

بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، يمكن أن يضمن تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان كل يوم هضمًا جيدًا وكذلك تنظيم حركات الأمعاء، بذور الكتان هي أيضًا مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.