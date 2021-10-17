شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية.. 7 نصائح للوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة للغاية التي تودي بحياة العديد من الأشخاص كل عام، ومن أجل رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي نقدم المزيد للتركيز على كل يتعلق بسرطان الثدي والوقاية منه.

أهمية صحة الثدي

يمكن للثدي السليم أن يقودك إلى حياة صحية، ويمكن أن يمنع غالبية المشاكل الصحية المتعلقة بالمرأة، وعلى الرغم من أن سرطان الثدي يمكن علاجه حتى مرحلة معينة، إلا أنه يمكن أن يؤثر على جسمك بعدة طرق مختلفة، وفقا لتقرير موقع "OnlyMyHealth".

نصائح للحفاظ على صحة الثدي1. ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة

تعتبر التمرينات من أفضل العلاجات، ومع ذلك، فإن بعض الناس لا يولون أهمية كبيرة لممارسة الرياضة وبالتالي ينتهي بهم الأمر بمشاكل تؤثر على ثديهم أيضًا، تحتاج إلى ممارسة روتين تمارين معتدلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا ما يحافظ على نشاط وظائف الجسم.

أفضل طريقة للمرأة ممارسة الرياضة دون أن يكون لها تأثير سلبي على ثديها هي من خلال التمارين الهوائية، يعتبر من أكثر التمارين أمانًا التي يمكنها التحكم في الإنتاج المفرط للهرمونات وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

2. ارتداء حمالة صدر صحيحة

في كثير من الأحيان فإن حمالة صدر النسائية ذات الحجم الخاطئ تؤثر سلبًا على الثدى، فمن المهم ارتداء مقاس حمالة الصدر الصحيح بحيث يتم توفير الدعم الأمثل لثدييك، فلا ينبغي أن يكون مرتخيًا جدًا ولا يجب أن يكون ضيقًا للغاية.

3. التحكم فى وزنك

كثير من النساء غير مدركات لنسبة أجسامهن، وتعتبر زيادة الوزن مشكلة كبيرة تسبب بالفعل عددًا من المشكلات الصحية، ولتجنب الإصابة بسرطان الثدي، من المهم للغاية الحفاظ على وزنك تحت السيطرة وفقًا لمؤشر كتلة الجسم.

تبدأ أعراض سرطان الثدي في الحدوث في الغالب عند النساء بعد مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ووفقًا لدراسة شملت حوالي 2 من النساء، فقد وجد أن هؤلاء النساء اللائي حافظن على وزنهن تحت السيطرة أو فقدن بعض الوزن كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي، لكن هذا لا يعني أنه يعفي الإنسان من الإصابة بالسرطان.

4. تغذية بشرة الثدي

إن الحفاظ على صحتك يعني أيضًا الاهتمام بجلد الثدي، فهناك الكثير من النساء اللواتي يعانين من التهاب الثدي وحكة أو جفاف الجلد حول الثديين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الثدي وفي بعض الأحيان السرطان، تغذية الجلد مهمة على الثديين لأن الجلد أرق قليلاً وحساس من المناطق الأخرى، لذلك يوصى بتغذية بشرتك بانتظام واستخدام المرطبات والكريمات والزيوت الأساسية للحفاظ على ثديين صحيين.

5. تجنب الكحول

الكحول ليس مفيدًا للصحة بشكل عام، لكنه قد يكون اسوأ في حالة النساء خاصة اللواتي يتناولنه بانتظام، يمكن للكحول أن يزيد من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن ويؤدي إلى مشاكل متعلقة بالثدي، كما يمكن أن يسبب مشاكل أثناء الحمل والرضاعة بعد الولادة، ومن خلال تجنب استهلاك الكحول، يمكنك بالفعل تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والعديد من الحالات المتعلقة بالثدي.

6. تجنب المشروبات الغازية

توجد الصودا في غالبية المشروبات الغازية، يجب تجنبه للحفاظ على صحة ثدييك، وتحتوي مثل هذه المشروبات على مستويات عالية من السكريات المضافة ويمكن أن تؤدي إلى السمنة، وهي عامل رئيسي يساهم في الإصابة بسرطان الثدي، ومن ثم تجنب هذه المشروبات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 18 %.

7. حاول السيطرة على التوتر

ترتبط مستويات التوتر بشكل مباشر بجسم صحي، يمكن أن تؤثر زيادة مستويات التوتر على ثدييك وتزيد من مستويات الهرمون، يزيد الإجهاد من مادة الإبينفرين المسئول عن تعزيز إنزيم اللاكتات. يمكن أن تؤدي الكمية الزائدة من هذا الهرمون في الجسم إلى تحفيز الخلايا الجذعية لسرطان الثدي وتؤدي إلى حدوث مضاعفات، لذلك من المهم أن تنغمس في أنشطة التخلص من التوتر التي تساعد على خفض هذا الإنزيم ومنع خطر الإصابة بسرطان الثدي في الجسم.