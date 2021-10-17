صحة ورشاقة

5 أنواع من الأعشاب تساعد فى تخفيف الانتفاخ.. أبرزها شاي الليمون والنعناع

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القاهرة - سامية سيد - تتمتع بذور الشمر بخصائص مهدئة وتبريد استثنائية، يمكن تناولها كلما شعرت باضطراب في المعدة، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستهلكون الشمر بعد تناول الوجبات، نظرا لأنه يمنع تراكم الغازات وهو السبب الرئيسي للانتفاخ، فالشمر والماء الدافئ هما أفضل علاج للانتفاخ.

النعناع

 

هو علاج آخر لتخفيف الانتفاخ بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون بشكل منتظم من الحموضة والإمساك تجربة شاي النعناع للتخفيف من مشكلتهم، هناك العديد من الفوائد الصحية، يساعد في تنشيط نفس الشخص وقد يكون له أيضًا فوائد أخرى لمحاربة رائحة الفم الكريهة.

 

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البابونج

 

هذا النوع من الأعشاب له فوائد علاجية، فبجانب أنه يمكن شربه تكون متوترا أو غير قادر على النوم ، يعتقد أن يساعد  لعلاج للانتفاخ أيضًا ، يمكن أن يوفر شاي البابونج فوائد كبيرة.

 

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شاي الزنجبيل

 

اصنع شاي الزنجبيل بدون حليب وسكر لمكافحة الانتفاخ،  يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وهو مفيد للمعدة، كما أنه يساعد في آلية حرق الدهون للمساعدة في بناء جسم أكثر رشاقة، هذا جيد أيضًا لمواجهة الانتفاخ.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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