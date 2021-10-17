شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الأعشاب تساعد فى تخفيف الانتفاخ.. أبرزها شاي الليمون والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع بذور الشمر بخصائص مهدئة وتبريد استثنائية، يمكن تناولها كلما شعرت باضطراب في المعدة، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستهلكون الشمر بعد تناول الوجبات، نظرا لأنه يمنع تراكم الغازات وهو السبب الرئيسي للانتفاخ، فالشمر والماء الدافئ هما أفضل علاج للانتفاخ.