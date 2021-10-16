شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك 60 عاما.. لا تتناول الأسبرين يوميا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبراء منذ فترة طويلة إن الجرعات المنخفضة من الأسبرين يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب ، حيث يمنع الدواء تكوّن جلطات الدم، الآن ، بدأ الخبراء في التراجع عن هذه الادعاءات، محذرين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر من عدم المشاركة في النظام اليومي، وفقا لما ذكره موقع " eatthis".

لماذا تم التوصية بالأسبرين كوسيلة للوقاية من أمراض القلب ؟

أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا هو مرض الشريان التاجي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحدث هذا النوع من أمراض القلب عندما تصبح شرايين القلب ضيقة أو مسدودة بسبب تراكم الترسبات ، مما يثبط الأوعية الدموية لنقل الدم الغني بالأكسجين.

عندما تتراكم الترسبات في الشرايين ، يمكن أن تتشكل جلطات الدم بينما يحاول جسمك السيطرة على الضرر. نظرًا لأن اللويحات تتسبب بالفعل في تضييق الشرايين ، فإن الجلطة يمكن أن تسد الأوعية الدموية تمامًا ، مما يمنع الدم من التدفق إلى الدماغ والقلب، هذه هي الطريقة التي تحدث بها السكتة الدماغية والنوبة القلبية على التوالي.

وأكد التقرير المنشور بموقع " eatthis " أن جلطات الدم أصبحت أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، فالأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر هم الأكثر عرضة لتكوين الجلطة الدموية، نظرًا لأن الأسبرين معروف بقدراته على تسييل الدم، فقد وصف الأطباء جرعة منخفضة من الأسبرين للمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ماذا يقول الخبراء الآن؟

ذكرت صحيفة New Times أن مسودة إرشادات جديدة من لجنة من الخبراء في فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية، تشير إلى أنه لا ينبغي للأطباء بعد الآن تقديم هذه التوصية خاصة لأولئك الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر، يستند هذا التحذير على أدلة متزايدة على أن خطر التعرض لآثار جانبية خطيرة من الأسبرين يفوق فائدته.

يشجع الخبراء أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب ولكن ليس لديهم تاريخ مع المرض شخصيًا، يجب أن يتحدثوا مع طبيبهم حول ما إذا كان من الضروري لهم تناول الدواء، كما يوصون بألا يبدأ الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر بجرعة يومية من الأسبرين لتجنب المخاطر المحتملة للنزيف في المخ والمعدة والأمعاء.

كانت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية (AHA) أول منظمتين عالجت هذه المشكلة، وأصدرت إرشادات تنص على أن جرعة منخفضة من الأسبرين لم تعد موصى بها كإجراء وقائي لكبار السن الذين ليس لديهم أمراض القلب الموجودة أو ليست معرضة لخطر كبير.