شكرا لقرائتكم خبر عن الغدة الدرقية والأنيميا أبرزها.. 6 أسباب لتساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرار تساقط الشعر لفترة طويلة قد يكون علامة على الإصابة بأحد الأمراض وفقا للعديد من الدراسات الطبية الحديثة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "aad."، بعض الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر، ومنها:

-علامة على الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية:

التعرض للإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، ولذا عند تعرضك لهذا الأمر لفترة طويلة يجب عليك القيام بقياس نسبتها في الجسم.

-فقر الدم أو الأنيميا:

عند التعرض للإصابة بفقر الدم والأنيميا فأنت تتعرض بشكل تلقائى للإصابة بتساقط الشعر، ولذا عليك قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للتعرف إذا كنت مصابا بالفعل أم لا.

-أمراض المناعة الذاتية:

تعد من أبرز الأسباب بسبب العلاجات التي يقوم المريض بتناولها.

-الحالة النفسية السيئة:

أثبتت الدراسات الطبية أن التعرض للتوتر والقلق تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، وعليك تجنب هذا الأمر بالسعي للحصول علي حالة نفسية جيدة.

-فقدان الوزن بسرعة:

التعرض لفقدان الوزن بشكل سريع دون إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر.

-سن اليأس:

تتعرض العديد من النساء عند الوصل لسن إنقطاع الطمث تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، ولذا يجب علي النساء خلال هذه الفترة تناول الفيتامينات والهرمونات المعوضة.