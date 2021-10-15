شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعامل مع حساسية الأطفال أثناء جائحة كورونا لحمايتهم من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض كورونا عند الأطفال من المعتاد أن يكون مرضا خفيفا مصحوبا بحمى وسعال ونزلة برد وأحيانًا ضيق في التنفس، ومع ذلك ، فإن بعض الأطفال المصابين بفيروس كورونا قد يصابون بمتلازمة التهابية خطيرة متعددة الأجهزة التي تشمل أعضاء مختلفة في الجسم مثل القلب والجهاز الهضمي والرئتين والجلد والعينين وما إلى ذلك، وقد تظهر مع طفح جلدي واحمرار العيون والقيء والإسهال وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، الحساسية عند الأطفال هي حالة غير معدية تنتج عادة عن رد فعل غير طبيعي لجهاز المناعة في الجسم ضد المواد غير الضارة في البيئة المعروفة باسم مسببات الحساسية (عث الغبار، حبوب اللقاح، وبر الحيوانات الأليفة، الطعام ، إلخ) .

وفقا لتقرير موقع "healthline" تظهر الحساسية عند الأطفال عادةً مع العطس وانسداد الأنف والسعال وضيق التنفس واحمرار العين والطفح الجلدي على الجلد، ونظرًا لوجود تداخل كبير في أعراض COVID مقابل الحساسية، غالبًا ما يتم اختبار الأطفال المصابين بالحساسية بحثًا عن فيروس كورونا ، أحيانًا مرتين أو حتى ثلاث مرات.



الحساسية الشائعة عند الأطفال ووففا للتقرير يمكن أن يؤدي عدم وجود الحمى وظهور الأعراض في الحساسية بشكل عرضي مع وجود العافية بينهما إلى التفريق بين الحساسية ومرض كورونا، ومع ذلك، عندما يكون هناك ارتباك في التشخيص، فمن الأفضل دائمًا الحصول على رأي من أخصائي حساسية الأطفال.الحساسية الشائعة عند الأطفال

تتضمن الحساسية عند الأطفال عادةً أيًا من أجهزة الأعضاء الأربعة إما بمفردها أو مجتمعة





الجهاز التنفسي:عندما تصيب الحساسية الأنف فإنها تسبب نزلات برد متكررة عند الأطفال الصغار أو عطسًا في الصباح الباكر يوميًا، وانسدادًا بالأنف وحكة في الأنف.

يُعرف هذا باسم التهاب الأنف التحسسي والذي تم وصفه بشكل خاطئ بأنه مشكلة في الجيوب الأنفية، في بعض الأطفال، تشمل الحساسية أيضًا أنابيب الرئة (خطوط الجهاز التنفسي) وتجعلهم عرضة للتشنجات التي تظهر على شكل نوبات متكررة من السعال / الصفير / الربو.





العيون: يمكن أن تشمل حساسية العيون، لن يحدث احمرار ودموع وحكة بالعين.





الجلد: تظهر إما على شكل نوبات متكررة من طفح جلدي وحكة مستمرة تصيب الوجه والأطراف أحيانًا مع إصابة خلف الركبتين والمرفقين مثل الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبي .





الجهاز الهضمي: يمكن أن تكون النوبات المتكررة من القيء والإسهال مع ضعف زيادة الوزن شكوى من حساسية الطعام.

معظم أنواع الحساسية هي مشاكل مزمنة وتميل إلى الانتكاس في كثير من الأحيان، ويكون السبب الرئيسي للانتكاس هو عدم وضوح المواد المسببة للحساسية المسببة للحساسية.

لتشخيص مسببات الحساسية المسئولة عن الحساسية، يجب أن يخضع الأطفال لاختبار حساسية الجلد، ويعد اختبار حساسية الجلد إجراءً بسيطًا وآمنًا للمرضى يتم إجراؤه عادةً بواسطة أخصائي الحساسية لمعرفة مسببات الحساسية. علاجات الحساسية عند الأطفال يتضمن علاج الحساسية لدى الأطفال نهجًا شموليًا وتشمل خيارات العلاج ما يلي: علاجات الحساسية عند الأطفال يتضمن علاج الحساسية لدى الأطفال نهجًا شموليًا وتشمل خيارات العلاج ما يلي:

العلاج الدوائي: باستخدام الأدوية ، يمكن تخفيف أعراض الحساسية مثل الحكة والعطس وانسداد الأنف مؤقتًا، ومع ذلك، تتكرر الأعراض عند التوقف عن تناول الأدوية.

تجنب مسببات الحساسية: سيساعد تجنب مسببات الحساسية عندما يقترن بالعلاج الدوائي، الأطفال على المدى الطويل من خلال منع تكرار أعراض الحساسية، لتجنب المواد المسببة للحساسية، يعد تحديد خصائص مسببات الحساسية المسئولة عن أعراض الحساسية خطوة مهمة وسيتم إجراؤها فقط من خلال اختبار المعيار الذهبي وهو اختبار حساسية الجلد.

العلاج المناعي لمسببات الحساسية أو إزالة التحسس: يمكن لخيارين العلاجين المذكورين هما (العلاج الدوائي وتجنب مسببات الحساسية) التحكم فقط في أعراض الحساسية، لكن ميل الحساسية لدى الطفل يستمر وقد يزداد بمرور الوقت.

الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تعديل عملية أمراض الحساسية هي العلاج المناعي، حيث يتم إعطاء حقن مسببات الحساسية إما على شكل أقراص أو حقن لبضع سنوات، وجعل الجهاز المناعي للفرد يتفهم ويتكيف بطريقة لا تتفاعل مع المواد المسببة للحساسية عند التعرض لها من البيئة على المدى الطويل.