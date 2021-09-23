شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الطرق لتحسين صحة القلب دون استخدام الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببا محوريا لحدوث حالات الوفاة في أنحاء العالم، إلا أن العلماء اكتشفوا طريقة لتحسين صحة القلب خلال 4 دقائق فقط.

ويدور الحديث عن تمرينات قصيرة، لإطلاق أكسيد النيتريك الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي، ويعتبر حيويا لصحة القلب والأوعية الدموية والمناعة.

ما هو أكسيد النيتريك؟

أكسيد النيتريك هو جزيء ينتجه جسمك بشكل طبيعي عندما يكسر النترات والنتريت من الطعام الذي تتناوله، يتم تخزينه في بطانة الأوعية الدموية، ويتم إطلاقه عند الحركة أو ممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية.

وبمجرد إطلاقه من الأوعية الدموية، يتم امتصاص أكسيد النيتريك في عضلاتك الملساء (وهي عضلاتك اللاإرادية مثل الأوعية الدموية والقلب والجهاز الهضمي والأعضاء الداخلية الأخرى)، مما يساعدها على الاسترخاء.

كما أنه يجعل الصفائح الدموية أقل لزوجة، مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، ويحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ما هي فوائد أكسيد النيتريك؟

1- يخفض ضغط الدم لديك

2- يحسن الهضم

3- يعزز نظام المناعة لديك

4- يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية

مصادر أكسيد النيتريك

أفضل مصادر النترات والنتريت هي البنجر والخضروات الورقية الخضراء.

أعراض نقص أكسيد النيتريك

ينتج جسمك بشكل طبيعي كمية أقل من أكسيد النيتريك مع تقدمك في العمر، أو إذا لم تكن نشيطا بشكل كاف.

بعض الناس لا يشعرون بأي أعراض لانخفاض أكسيد النيتريك، إلا أن آخرين قد يعانون من “الأرق، ارتفاع ضغط الدم، القلق،وضعف القدرة على التحمل.