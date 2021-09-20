صحة ورشاقة

ما هو معدل الرياضة اليومي للأطفال؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ممارسة الرياضة تلعب دوراً كبيراً في نمو الأطفال بشكل صحي.

 

وتحافظ الرياضة على لياقة الأطفال البدنية والذهنية وتحميهم من السِمنة والأمراض المترتبة عليها كداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

كما أنها تحارب التوتر النفسي لديهم وتُزيد من ثقتهم بأنفسهم.

 

وأضاف المركز أن المعدل اليومي للرياضة يرتبط بعمر الطفل، موضحاً أن الأطفال الصغار حتى 3 ثلاث سنوات ينبغي أن يتحركوا قدر الإمكان، بينما ينبغي أن يمارس الأطفال بين 3 و6 سنوات الرياضة بمعدل يبلغ 3 ساعات في اليوم.

 

ومن سن 6 إلى 18 عاماً ينبغي ألا يقل معدل ممارسة الرياضة عن 1.5 ساعة في اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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