شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح سبب الإصابة بـ«الزهايمر» في سن مبكر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب المخ والأعصاب د. محمد القويفلي، إن الإصابة بمرض الزهايمر قبل سن الـ65 يعتبر مبكر. وقال القويفلي، خلال حلقة برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية إن الإصابات بسن الثلاثين والأربعين تكون عادة لأسباب وراثية وتمثل 5%. وأضاف أن الشخص ممكن أن يصاب بهذا المرض في سن أقل من 65 سنة، ويمكن الإصابة به في عمر 30 و 40 لأسباب وراثية تتعلق بالجينات وهي المسؤولة عن الإصابة بمرض الزهايمر، موضحا أن السن الطبيعي للإصابة بالزهايمر أكثر من 65 سنة، وهناك أمراض قد يكون الزهايمر فيها أعلى ويحدث مبكرا مثل مرضى متلازمة “داون”.

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