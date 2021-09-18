شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار التغذية السليمة لمحاربات سرطان الثدى خلال رحلة العلاج لسرعة الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة العلاج والتعافى من سرطان الثدى من أصعب مراحل الشفاء التى تمر على المرضى، خاصة أذا كن يخضعن لجلسات العلاج الكيميائى، التى ترافقها أعراض مزعجة أهمها الدوار والغثيان، لذلك تعزف المريضة عن تناول الطعام وتبدأ فى خسارة وزنها والإصابة بالنحافة فى مدة قصيرة، ما يؤثر على استجابة جسمها فى معركته الشرسة ضد السرطان.

يلعب النظام الغذائى فى مرحلة العلاج من سرطان الثدى، دورا مهما فى التماثل للشفاء، وتعزيز قدرة الجسم والجهاز المناعى، لذا كشف تقرير نشر فى موقع verywellhealth، عن أفضل العادات الغذائية التى يجب اتباعها فى هذه المرحلة الدقيقة.

وفيما يلى أبرز النصائح الغذائية التى يجب أن تحرص عليها محاربات سرطان الثدى:





1. تجنب الوجبات الجاهزة يجب الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والجاهزة التى تؤثر على مرحلة العلاج وتزيد من عوامل الخطر والمضاعفات، لذا لابد من تناول الأطعمة المجهزة داخل منزلك لأنها تكون آمنة ونظيفة للغاية، مقارنة بالأطعمة الجاهزة التى قد تحتوى على عدوى بكتيرية، وتكون من السهل اختراق جسم المريضة التى تعانى من ضعف جهاز المناعة خلال تلك الفترة.





2. طهى اللحوم على أعلى درجات الحرارة يجب أن يتم طهى الدواجن واللحوم على درجات حرارة كبيرة، والتأكد من أنها ناضجة للغاية، حتى تخلو من اى عدوى او بكتيريا ضارة.





3. تعقيم الخضروات والفاكهة لابد من تعقيم الخضروات والفواكه بشكل سليم قبل تناولها لتجنب حدوث أى مضاعفات صحية.





4. تقسيم الوجبات على مدار اليوم الغثيان أكثر الأعراض التى ترافق مرضى سرطان الثدى، لذلك الحل الوحيد للتغلب على هذا الشعور من خلال تقسيم وجباتك اليومية إلى نحو 6 وجبات، مع تجنب الأطعمة المقلية.





5. تجنب الإفراط فى الملح تعانى مريضة السرطان من احتباس الماء داخل الجسم خلال فترة العلاج، لذا لابد من تجنب إصافة الملح أو تناول الأملاح مثل المخلل وغيرها الذى يزيد من كمية الماء المخزنة داخل جسمك.

6. الإكثار من الماء والسوائل تشعر المريضة بجفاف الفم خلال جلسات العلاج الكيميائى، لذا لابد من تناول الماء والسوائل بكثرة للتغلب على ذلك.