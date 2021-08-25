عادة خطيرة تمارسها النساء أثناء الاستحمام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

الاستحمام من العادات الصحية المنعشة، لكن بعض العادات الخاطئة قد تكون سببًا فى نتائج عكسية تؤثر على صحتنا.

حذر خبراء من أن عادة يمارسها الكثيرون من النساء أثناء الاستحمام يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة لقاع الحوض والمثانة.

ودعت الدكتورة أليسيا جيفري توماس أخصائية قاع الحوض النساء إلى التوقف عن التبول أثناء الاستحمام، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على “عواقب وخيمة، بما في ذلك إيذاء قاع الحوض.

كما أشارت لموقع BuzzFeed إلى ضرورة تجنب تدريب مثانتنا على ربط بعض الإشارات غير المرغوب فيها بالرغبة في التبول، كصوت تدفق المياه.

وأضافت أن هذه العادة “غالبا ما تجعلك لاحقا تشعر بالحاجة إلى التبول عندما تسمع ماءً جاريا (مثل عندما تفتح الصنبور لغسل يديك أو أطباقك) أوعندما تكون بالقرب من مسطحات المياه”.

وحذرت أيضا من التبول المتكرر تحسبا للخروج مثلا أو قضاء وقت طويل في إحدى المناسبات، حيث يجعل ذلك المثانة أكثر حساسية، وتتعلم أن تعطيك إشارات بأنها” ممتلئة “بينما في الحقيقة ليست كذلك.