شكرا لقرائتكم خبر عن عادات ميجان ماركل لجسم رشيق.. فما السر؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

هنأ دوق ودوقة كامبريدج، الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري بعيد ميلادها الـ40.



ونشر حساب دوق ودوقة كامبريدج على تويتر، صورة لماركل بأستراليا في 2018 وعبارة "نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس".

وتُظهر الصورة التي أخذت خلال الجولة الملكية لدوق ودوقة ساسكس، ميجان تبتسم على شاطئ بوندي في سيدني، وهي ترتدي فستاناً طويلاً مخططاً وطوقاً من الزهور على رقبتها.

منذ دخول ميجان ماركل العائلة المالكة البريطانية، شغلت تفاصيل حياتها اهتمام وسائل الإعلام حول العالم، من أبرزها سر جمال بشرتها ورشاقة جسمها، دوقة ساكس وزوجة الأمير هاري التي تحتفل، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ40.

وبخصوص هذا الصدد، شرحت أخصائية التغذية الخاصة بميجان ماركل كيف يمكن أن يكون الزبادي هو المفتاح للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

قبل زفافها على الأمير هاري، لجأت ماركل إلى أخصائية التغذية، جابرييلا بيكوك لمساعدتها على إنقاص بعض الوزن.

وقالت بيكوك إن منتجات الألبان تساعد على إنقاص الوزن عن طريق خداع الجسم لخفض الأنسولين وارتفاع السكر في الدم.

وأوضحت بيكوك أنه من خلال بدء الوجبة بالبروتين بدلاً من الكربوهيدرات، يقلل من ارتفاع الأنسولين وسكر الدم الناتج عن إطلاق الكربوهيدرات في مجرى الدم.

ووفقاً لموقع " Healthline" الطبي، لن يساعد تقليل الأنسولين في الجسم على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

كما أوضحت بيكوك أيضاً أنها تخبر عملائها، بما فيهم الأميرة يوجيني، أميرة يورك وابنة خال الأمير هاري، بتناول 5 وجبات في اليوم، لأنه عند تناول الطعام على مراحل، يحصل الجسم على إمدادات ثابتة من السكر في الدم، كما يمكن أن يساعد أيضاً على منع الإفراط في تناول الطعام.

وبالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، تعتبر التمارين الرياضية عادة مهمة ليس فقط في حرق الدهون ولكن أيضاً في المساعدة على الاسترخاء، إذ يشتمل روتين اللياقة البدنية الخاص بميجان ماركل على تمارين البيلاتس (تمرين منخفض التأثير يساعد على بناء القوة والمرونة يشبه اليوجا إلا أنه يميل إلى أن يكون بوتيرة أسرع قليلاً ولديه دلالات روحية أقل).

كما يكمن السر وراء بشرتها المتوهجة وجسمها الصحي في النظام الغذائي التي تواظب دوقة ساسكس عليه والمكون من مجموعة من النصائح، من بينها اتباعها من حين لآخر نظاماً غذائياً نباتياً.

وقالت ماركل في لقاء سابق لها إنها تتبع أحياناً نظاماً غذائياً نباتياً خلال أيام الأسبوع، في حين تتناول الأطعمة الأخرى المحتوية على اللحوم خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويبدو أن ماركل تتبع هذا النظام بسبب الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى نظام غذائي نباتي أمر صحي وطريقة رائعة للحفاظ على وزن صحي.

إلى جانب أنه يساعد أيضاً في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

كما تعرف ماركل بمواظبتها على تناول الفاكهة والخضروات الطازجة، العادة الكاليفورنية التي اكتسبتها من نشأتها على حب المنتجات الطازجة.

ومن بين المنتجات الطازجة والصحية التي تتناولها دوقة ساسكس وتساعدها على الحفاظ على وزنها، هي العصائر الخضراء، والسلطات المفرومة، والسوشي، وسندويشات التاكو بالسمك المشوي.

وتداوم ماركل على شرب الماء الساخن مع الليمون للحفاظ على رطوبة جسمها، وتناول الشاي والعصائر بدلاً من القهوة.

أما عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة الصحية لميجان ماركل، فإن اللوز وزبدة اللوز هي الوجبة المفضلة لديها، وهي غنية بالدهون الصحية وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية.