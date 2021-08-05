شكرا لقرائتكم خبر عن دايت نباتى ولا حيوانى.. اعرف الفرق وإيه الأفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فهم الفروق الدقيقة بين أنواع الديت ضرورة لاختيار النظام الغذائى المناسب، حيث إنه فى أغلب الأحيان يكون الغرض من اتباع نظام غذائى هو الوصول إلى اللياقة والصحة وفقدان الوزن الزائد، وتعتبر الأنظمة الغذائية النباتية والحيوانية من أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا، والتى يتبعها العديد من الأشخاص، ولكل منها مزاياها وعيوبها.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS يتكون النظام الغذائى النباتى من الحبوب والبقوليات والمكسرات والفواكه والأطعمة النباتية، أما نظام باليو الغذائى فيكون من اللحوم والبيض والمكسرات والدهون الصحية.

النظام الغذائى النباتى مقابل نظام باليو

يعتمد النظام الغذائى النباتى على تناول البقوليات والحبوب والفواكه والخضروات والدهون الصحية، كما إنه يمنع تناول منتجات الألبان واللحوم والمنتجات الحيوانية، وبالرغم من أن هذا النظام يساعد فى تزويد الجسم بالبروتين النباتى والدهون الصحية إلا أن الأشخاص الذين يتبعونه قد يعانون من نقص فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

بينما يعتمد نظام باليو الغذائى على تناول اللحوم، ويُسمح خلاله باستهلاك اللحوم الخالية من الدهون والنباتات ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض والدهون الصحية، كما أن هذا النظام يقيد استهلاك البقوليات والحبوب المكررة أو الكاملة ومنتجات الألبان وبعض الفواكه والخضروات، ويساعد هذا النظام فى تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين ويفيد مرضى السكر والأشخاص الذين يعملون على إدارة الوزن.

اقترحت جامعة هارفارد مبادئ لتناول الطعام لتعظيم الفوائد الصحية لنظامك الغذائي:

تضمين النباتات.. تأكد من حصولك على الجرعة اليومية من المغذيات النباتية بما فى ذلك الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات النباتية الصحية.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة.. تعتبر الأطعمة المصنعة مصدرًا للدهون غير الصحية ويجب تجنبها لأنها يمكن أن تؤدى إلى مشاكل فى الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

تناول البروتين.. البروتين ضرورى لنمو وتطور الجسم والدماغ، تأكد من حصولك على مدخولك اليومى من البروتين من خلال نظامك الغذائى.

الاعتدال فى تناول الدهون المشبعة والسكر والملح.. يمكن أن يؤدى استهلاك كمية غير صحية من السكر والملح والدهون المشبعة إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وبالتالى يجب تجنبه.

الحفاظ على التوازن.. بدلاً من التركيز على الكمية، ركز على الجودة وقم بتضمين نظام غذائى متوازن فى نمط حياتك للتمكين من الصحة الشاملة وتزويد جسمك بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية.