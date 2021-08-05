شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات بدء رجيم "باليو" وأهم الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم باليو هي خطة غذائية تعتمد على أطعمة مشابهة لما كان يمكن تناوله خلال العصر الحجري القديم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذا الرجيم وفقا لموقع healthline.

خطوات لبدء رجيم باليو خطوات لبدء رجيم باليو - حدد هدفك من اتباع رجيم باليو، هل هو لخسارة الوزن الزائد أم لمشاكل صحية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو الحساسية أو مشكلات المناعة. - بعد الشهر الأول يسمح رجيم باليو بإدخال بعض الأطعمة الممنوعة في بعض الأوقات. - تخلص من جميع الأطعمة الممنوعة داخل نظام باليو في مطبخك.

الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها في رجيم باليو الغذائي :

ماذا سوف تأكل

- القطع الخالية من الدهون من لحوم البقر، والدواجن مثل السمان ولحم الغزال.

- البيض.

- الأسماك.

- الفاكهة مثل الفراولة والشمام والمانجو والتين.

- الخضار غير النشوية، مثل البصل والفلفل واليقطين.

- المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز والكاجو والجوز وبذور اليقطين.

- زيت الزيتون وبذور الكتان وزيت الجوز باعتدال.