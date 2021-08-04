شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 علاجات لتساقط الشعر بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال خبراء إن هناك ارتفاعًا حادًا في عدد حالات تساقط الشعر المؤقتة الناجمة عن الإصابة بعدوى كورونا، نتيجة للإجهاد البدني والعاطفي. وعادة ما يبدأ تساقط الشعر بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من تعافي المريض من عدوى كورونا.

من جانبها، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، أفضل 5 علاجات للتعامل مع تساقط الشعر كالتالي :

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على البوتاسيوم والحديد، مما يساعد في نمو الشعر الجديد ويتحكم أيضًا في تساقط الشعر. سخن القليل من زيت جوز الهند ودلك شعرك به مرتين في الأسبوع.

عصير البصل

يحتوي البصل على كمية جيدة من الكبريت الذي يساعد في نمو الشعر الجديد. ضع عصير البصل واتركه لمدة ساعة واغسله. يمكنك أيضًا مزج العسل معه.

البيض

البيض غني باليود والكبريت والفوسفور والبروتين. يجب تضمين البيض في نظامك الغذائي لمنع تساقط الشعر. يمكنك أيضًا وضع البيض على فروة رأسك إذا كنت لا تأكل البيض.

الأملا

الأملا غنية بفيتامين C، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في الحد من تساقط الشعر. اخلطي بعض الأملا مع عصير الليمون وضعيه على فروة رأسك. يمكنك أيضاً تناوله مع بعض الملح والعسل.

زيت السمك

يمكن تناول مكملات أوميغا 3 جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة للمساعدة في تحسين كثافة الشعر وتقليل تساقطه. يساعد زيت السمك في تقوية المناعة ويعزز الصحة العامة.