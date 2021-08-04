كورونا حول العالم.. الإصابات تتخطى 200 مليون والبرازيل تسجل 1209 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 200 مليون و304 آلاف و173 حالة، الأربعاء.



وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و259 ألفا و667 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 180 مليوناً و563 ألفاً و688 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

المكسيك تسجل 18911 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، 18911 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 بالإضافة إلى 657 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليونين و880409 حالة والوفيات إلى 241936.





وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

البرازيل تسجل 1209 وفيات

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء أن البلاد سجلت 32316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة و1209 وفيات بكوفيد-19.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليونا و985817 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 558432.





وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تشغل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

96 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقارنة مع 90 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 71 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 إصابة محلية قبل يوم.





وسجلت 27 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93289 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كوريا الجنوبية تسجل 1725 إصابة

سجلت كوريا الجنوبية 1725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 203,926, فيما بلغ مجموع الوفيات 2,106.

مصر تسجل 53 إصابة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284415.





وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 16540 حالة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة.