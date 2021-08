شكرا لقرائتكم ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سواء كنت لا تستطيع أن تتخيل تناول الخبز المحمص أو رقائق البطاطس دون طبق جانبي من "الغواكامولي" أو إضافة بعض شرائح الأفوكادو إلى الخبز المحمص في الصباح، فلا أحد ينكر أن الأفوكادو فاكهة لذيذة.

إلا أن هناك فائدة لتناول الأفوكادو حتى إن أكبر محبيها قد لا يعرفونها، فهي مصدر جيد للبوتاسيوم، وقد تساعد على تهدئة آلام العضلات، وفق تقرير نشر على موقع "Eat this Not that".

وأوضح اختصاصي التغذية ليندساي وينغلر أن الأفوكادو تحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، ما قد يساعد في تخفيف بعض تقلصات العضلات.

وفي الواقع، تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم، على 422 ملليغرام فقط من البوتاسيوم، بينما في ثمرة أفوكادو مماثلة الحجم، ستحصل على 690 ملليغرام من المعدن الأساسي.

أفوكادو (آيستوك)

فيتامين سي

كما تحتوي ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم على ما يقرب من 12 ملليغراماً من فيتامين سي، والذي تم ربطه أيضاً بتقليل آلام العضلات.

وكشف مقال نُشر عام 2020 في "Scientific Reports"، أن استهلاك لب الأفوكادو قلّل بشكل كبير من وقت استعادة ضغط الدم الانقباضي بعد التمرين.

كذلك خفض وقت تعافي معدل ضربات القلب إلى النصف مقارنة بمجموعة تناولت دواء وهمياً.

ومع ذلك، في حين أن الأفوكادو قد يكون نعمة للتمارين الخاصة بك، إلا أنه لا يزال يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، لذلك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فقد ترغب في تناول حصة واحدة أو نحو ذلك في اليوم للاستمتاع بأقصى فائدة من هذه الإضافات اللذيذة إلى نظامك الغذائي.