تحصين نصف سكان الاتحاد الأوروبي ضد كورونا.. مالطا في المقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى نصف سكان الاتحاد الأوروبي حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبذلك، تلقى في الإجمال 223,8 مليون شخص جرعتي لقاح أو جرعة واحدة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس أو لقاحًا من جرعة واحدة.

ومن إجمالي 27 عضواً في الاتحاد، تجاوزت 13 دولة عتبة الـ50% لناحية تلقي كامل اللقاحات، بينها البلدان ذات الكثافة السكانية الأعلى: إسبانيا (58 في المئة)، إيطاليا (54 في المئة)، فرنسا (53 في المئة) وألمانيا (52 في المئة).

وتحتلّ مالطا قائمة الدول الأوروبية لناحية معدل التلقيح الأعلى (74 في المئة)، تليها بلجيكا (59 في المئة) ثمّ إسبانيا (58 في المئة). أما الدول ذات المعدّل الأدنى للتلقيح فهي بلغاريا (14 في المئة) ثمّ رومانيا (25 في المئة).

وتلقى قرابة ستين في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي (59,5 في المئة) جرعة واحدة على الأقل، أي ما يعادل 265,9 مليون شخص.

ويتجاوز معدل التلقيح في الاتحاد الأوروبي الذي يحافظ على وتيرة منتظمة، ذاك المسجل في الولايات المتحدة، فحتى مطلع الشهر الحالي، أتمّ الأمريكيون تلقيح 49,7 في المئة من السكان بشكل كامل (مقابل 49,8 في المئة في الاتحاد الأوروبي) بينما تلقى 57,8 في المئة أول جرعة من اللقاح (مقابل 59,3 في المئة في الاتحاد الأوروبي).

وفي كل يوم من الأسبوع الأخير، منح الاتحاد الأوروبي جرعات لـ0,6 في المئة من السكان، في معدل متدن، لكنه يبقى أعلى من ذاك المسجّل في الولايات المتحدة (0,2 في المئة).

ووافق الاتحاد الأوروبي على أربعة لقاحات طورتها شركات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازنيكا/أكسفورد وجونسون اند جونسون. إضافة الى هذه اللقاحات، تستخدم المجر وسلوفاكيا لقاحات غير معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية تم تطويرها في روسيا أو الصين.