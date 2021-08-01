شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر الدهون الثلاثية على صحتك وطرق التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الثلاثية هى نوع من الدهون الموجودة في الدك، عندما تأكل شيئا ما فإن السعرات الحرارية التي تتناولها تستخدم في توفير الطاقة لجسمك، ولكن لا يتم استخدام كل ذلك يتم تحويل السعرات الحرارية المتبقية إلى دهون ثلاثية ويتم تخزينها في شكل خلايا دهنية، تطلق الهرمونات أيضًا الدهون الثلاثية للحصول على الطاقة بين الوجبات، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن عوامل و تأثير وطرق خفض الدهون الثلاثية،وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هي عوامل الخطر لارتفاع الدهون الثلاثية؟ ما هي عوامل الخطر لارتفاع الدهون الثلاثية؟ - وجود تاريخ عائلي من ارتفاع مستويات الكوليسترول. - أمراض الكبد. - أمراض الكلى.

الدهون الثلاثية - التدخين. - مرض الغدة الدرقية. - مرض السكري غير المنضبط. - اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات البسيطة.

كيف يؤثر ارتفاع الدهون الثلاثية في جسمك؟

يمكن أن تؤدي الكمية الزائدة من الدهون الثلاثية في الجسم إلى تصلب الشرايين أو الشرايين التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة سماكة جدران الشرايين التي يمكن أن تسبب انسدادًا وتؤدي إلى نوبة قلبية وأمراض قلبية أخرى يمكن أن تسبب الدهون الثلاثية التي تزيد عن 500 مجم لكل ديسيلتر التهابًا حادًا في البنكرياس وتسبب ضررًا خطيرًا للصحة.



خفض الدهون الثلاثية

ما هي طرق خفض الدهون الثلاثية؟

- تجنب السكر والكربوهيدرات المكررة.

- إنقاص الوزن.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول دهونًا صحية.