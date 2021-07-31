وصفات لشدّ الجسم والتخلص من السلوليت

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من العوامل التي تتسبّب بـ الترهلات في الجسم وتراكم الدهون والشحوم في مناطق كثيرة منه، نذكر منها الولادات المتكررة، النظام الغذائي غير سليم، واكتساب الوزن الزائد، كما تتسبب هذه العوامل بظهور السيلوليت.

إليك أربع وصفات طبيعية لـ شدّ الجسم والتخلص من السيلوليت من دون الحاجة الى الجراحات وتقنيات الليزر.

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اخلطي جيداً نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت جوز الهند ، ثم قومي بتدليك جسمك بخليط الزيوت هذا بحركات دائرية، خصوصاً المناطق التي تتراكم فيها الشحوم والترهلات وتلك التي تعاني من السيلوليت، وذلك لمدة خمس دقائق. بعدها، لفي المناطق التي دلكتها بالزيوت واتركيها لمدة 20 دقيقة. من ثم اغسلي جسمك بالمياه الباردة.

وصفة عصير الليمون والعسل

امزجي ملعقة كبيرة من الملح مع نصف كوب من عصير الليمون وثلاث ملاعق من العسل، ثم دلكي بالمزيج مناطق جسمك المترهلة جيداً. بعدها، لفّيها بمنشفة واتركيها لمدة ربع ساعة، من ثم شطفي جسمك بالماء البارد.

وصفة الزيوت

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امزجي ملعقتين كبيرتين من كل من الزيوت التالية: زيت النعناع، زيت الزنجبيل، وزيت الليمون، مع قليل من خل التفاح الأحمر. بعدها دلكي بالمزيج المناطق في جسمك التي ترغبين في شدّها، مع التدليك الهادئ للبشرة لمدة عشر دقائق. وعند انتهاء المدة المطلوبة، شطفي جسمك جيداً بالمياه الباردة.

كرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً وستبدأ النتائج بالظهور تدريجياً.



وصفة الغليسرين

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اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من الغليسرين السائل وقليل من الشبة البيضاء المطحونة وملعقتين من كريم مرطب للجسم تختارينه وفق رغبتك. ثم أضيفي الى هذا الخليط أربع ملاعق من زيت الزيتون وخمس ملاعق من ماء الورد وعصير نصف حبة ليمون، مع تحريك الخليط الى أن يصبح متماسكاً. بعدها، دلكي جسمك بالخليط من خلال حركات دائرية، واتركيه لمدة ساعة كاملة. من ثم استحمي بالمياه الفاترة.