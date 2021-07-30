دليلك للعناية بالتوأم حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 07:47 مساءً - يمكن أن تكون رعاية المولود الجديد مهمة مرهقة للغاية. فقبل أن تتعافى الأم من الولادة يتعين عليها أيضاً التأكد من تغذية المولود الجديد في الوقت المناسب، وأنه مرتاح جيداً، وينمو بطريقة صحية. ويتضاعف الضغط أكثر من الضعف عندما يكون لديك طفلين حديثي الولادة ليتم الاعتناء بهما. يتعين على الأمهات التوفيق بين الجدول الزمني لرضيع واحد فقط، فكيف إذا كانا اثنان؟ خبراء "الخليج 365 وطفلك" يضعون لك دليلاً خاصاً للعناية بتوأم إذا كنت تنتظرين مولودين.

قد يكون التعامل مع طفل حديث الولادة أمراً بالغ الصعوبة، حيث لا يرتاح معظم الآباء الجدد إلا عندما ينام أطفالهم، فيما النساء ينتهزن فرصة نوم المولود للقيام بالأعمال المنزلية، والاستحمام والأهم من ذلك الحصول على قسط من النوم. فكيف هو الحال إذا كان لديك توأم؟

من الطبيعي أن يواجه الآباء صعوبة في التعامل مع التوائم حديثي الولادة ويمكن أن تكون العناية بهم مهمة شاقة. لذلك من الأفضل أن تطلبي المساعدة من العائلة أو الأصدقاء. من الضروري أن تعتنتي بقدراتك الجسدية والعقلية، لتكوني قادرة على القيام بهذه المهمة، نقدم لك نصائح تفيدك بالطفل التوائم:

1. نظمي أوقات يومك

نظمي أوقات يومك

ستتيح لك فرصة جدول النوم والتغذية لكلا الطفلين الحصول على قسط من الراحة عندما يكونا في قيلولة. يوصي أطباء الأطفال بأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي إيقاظ الطفل الآخر عندما يستيقظ الطفل الأول لتناول وجبته، بينما لا تنصتي لأقوال الجميع أنه لا يجب عليك إيقاظ طفل من قيلولته، هذا هو الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة. يمكنك استخدام وسادة مزدوجة لتسهيل إطعام الطفلين.

2. استخدمي عربة مزدوجة

استخدمي عربة مزدوجة

مع التوائم، سيكون من الصعب عليك حملهم والتنقل بهم عندما يحتاجون إلى ذلك. يمكن أن يكون البديل الرائع هو استخدام عربة أطفال مزدوجة، لا تعتقدي أنك ستحتاجين إلى عربة الأطفال فقط كنشاط ترفيهي. يمكنك استخدامها كفراش رائع لينام طفليك. ميزة أخرى رائعة لعربة الأطفال هي أنه يمكنك استخدامها لحمل جميع المستلزمات التي يحتاجها أطفالك. تعرفي على طريقة طي وفتح عربة الأطفال.

3 . اطلبي المساعدة

اطلبي المساعدة

الآن ليس الوقت المناسب لأن تثقي بقدراتك وترفضي المساعدة، فرعاية التوائم مهمة كبيرة، ويجب عليك تشجيع من حولك على مساعدتك. اطلبي من العائلة أو الأصدقاء البقاء معك لفترة طويلة من الزمن. يمكنك أيضاً تعيين مربية لرعاية الطفلين، أو يمكنها مساعدتك فقط في إدارة الأعمال المنزلية بينما تركزين فقط على طفليك.

4. انضمي إلى مجموعة من الأمهات الجدد

الأمهات الجدد

رغم أنك تضعين استراتيجياتك الخاصة للعناية بطفليك، لكن من المفيد أيضاً معرفة أن هناك آباء آخرين لديهم نفس مشكلات الموقف التي تواجهينها وسيساعدك هذا على الشعور بأن لديك مجتمعاً أكبر يدعمك.

5. تسوقي عبر الإنترنت

تسوقي عبر الإنترنت

إنجاب توأم يعني الحاجة لمستلزمات الأطفال الأساسية مثل الحفاضات والمناديل ومسحوق الغسيل بسرعة البرق. إذ لا يتيح لك الشراء عبر الإنترنت التخطيط للحصول على عرض منتظم فحسب، بل يساعدك أيضاً على الاستفادة من خصومات أفضل قد تؤدي إلى توفير مادي محتمل، اطلبي ما تحتاجينه قبل أن ينفذ ما عندك، حتى تضمني التسليم في الوقت المحدد.

6. لا تشتري اثنين من كل شيء

لا تشتري اثنين من كل شيء

من الأخطاء الشائعة، التي يرتكبها معظم آباء التوائم شراء اثنين من كل شيء. ومع ذلك، يختلف كل طفل عن الآخر وقد لا يستمتع بكل ما يحبه الآخر. لا يحب بعض الأطفال المراجيح أو الألعاب الأخرى مثلاً. سيساعدك هذا على توفير المال على المدى الطويل وسيساعدك أيضاً على فهم طباع أطفالك من خلال ما يحبونه.

7. تناوبي على حمل الطفلين

تناوبي على حمل الطفلين

يحب الأطفال أن يتم حملهم واحتضانهم، وهذه خطوة مهمة للغاية في الترابط بين الأم والطفل. ومع ذلك، فإن حمل طفلين طوال الوقت يمكن أن يتعبك بسرعة كبيرة. بدلاً من ذلك، اسمحي لطفل واحد باللعب في سريره أو على الأرض بينما تحملين الطفل الآخر. يمكنك التبديل عندما يبدأ الطفل باللعب.

8. نوّعي في ملابسهما

نوّعي في ملابسهما

هذه نصيحة مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتوائم ولد وبنت. ألبسي كل طفل ملابس لا تشبه الآخر، فلن تقلقي أبداً بسبب عدم جاهزية الملابس المشابهة للطفلين، لا داعي للارتباك أيضاً عند فرز الملابس لأطفالك.

9. لا تفرّقي بينهما

لا تفرقي بينهما

بمجرد أن يبلغ التوأم من العمر ما يكفي للنوم طوال الليل، قد ترغبين في جعلهما ينامان في غرف منفصلة بحيث إذا استيقظ أحدهما في الليل وهو يبكي، يظل الطفل الآخر نائماً. هناك احتمالات أنه إذا سمحت لهم بالنوم في نفس الغرفة، فسوف يعتادا على الضوضاء في الليل وسيتعلمان النوم وسط أي ضوضاء. ومع ذلك، قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً، ولا يوجد نتائج مضمونة.

10. خذي حاجتك من الراحة والاسترخاء

ما ينساه معظم الآباء هو أنهم بحاجة إلى قضاء بعض الوقت حتى يتمكنوا من الاسترخاء. قد يكون التعامل مع التوائم أمراً صعباً، ويمكنك أن تجدي نفسك في حالة قلق وتوتر إذا لم تأخذي قسطًا من الراحة، يسمح الاسترخاء للوالدين بالتجديد التام بحيث يكونان أكثر تركيزاً في العمل ومع التوأم. يمكن للوالدين تبديل وقت الاسترخاء بينهما أو الاسترخاء معاً بعد التأكد من مساعدة أحد أفراد العائلة على إدارة حاجيات الطفلين.