شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات لا تصدقها عن الهضم.. أبرزها الطعام الحار يسبب قرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهضم الجيد يعتبر أساس الصحة الجيدة، وهناك العديد من مشاكل الجهاز الهضمى الشائعة مثل الإمساك واضطراب حركة الأمعاء وغيرها، كذلك هناك العديد من الخرافات الشائعة عن الجهاز الهضمى لا يجب أن تصدقها، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

الجميع يمكنه تناول الخضراوات النيئة

تناول الخضار النيئة أمر جيد لصحتنا، لكنه لا يصلح للجميع، مثل الأشخاص الذين يعانون من ضعف الهضم ومشاكل مثل الانتفاخ والتي تتزايد مع تناول الخضراوات النيئة، يمكنك بدلًا من ذلك تناول الخضراوات المطبوخة أو التحقق من عدم وجود تأثير ضار لتناول الخضراوات النيئة على عملية الهضم.

الانتفاخ والتشنج أمر طبيعي

الانتفاخ والتشنج ليس طبيعيًا ويرتبط بسوء صحة الجهاز الهضمي، عادة ما يعتبره الناس أمرًا طبيعيًا، ولكن يمكن أن يكون علامة على التهاب الأمعاء أو بعض أمراض الأمعاء الأخرى.

يجب على الجميع تناول البروبيوتيك

يعتقد البعض أنه يمكن للجميع تناول البروبيوتيك، فعلى الرغم من أنه يساعد في التعامل مع العدوى الفطرية والبكتيرية، ولكن إذا كان الشخص يعاني من خلل في الهضم، فإن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يمكن أن تزيد من حدة هذا الخلل، كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الهيستامين أن يجدوا صعوبة في هضم الأطعمة التي تحتوى على البروبيوتيك.

يمكن أن يسبب الطعام الحار والتوتر قرحة المعدة

يمكن للطعام الحار والتوتر أن يزيد من حدة الأعراض المصاحبة لقرحة المعدة، ولكنها ليست السبب المباشر لها، فعادة ما تحدث قرحة المعدة بسبب نوع معين من البكتيريا.

من المفضل تناول المزيد من الألياف

الألياف الغذائية صحية للجسم، ولكن يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، حيث يجب أن يستهلك الشخص حوالي 20-35 جرامًا من الألياف يوميًا، ولكن الإفراط فيها قد يسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والتشنج والغازات الزائدة بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.