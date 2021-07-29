شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خيارات صحية للحفاظ على صحة الرئتين.. منها الشاي الأخضر والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الرئتان أحد الأعضاء القليلة بالجسم التي تتفاعل مع البيئة، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للعديد من مسببات الأمراض وعوامل التلوث والحساسية كل يوم، ويكفي إجراء تعديلات صغيرة على النظام الغذائي للحفاظ على صحة الرئتين، وإليك قائمة مكونة من 6 خيارات للحفاظ على رئة صحية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- الطماطم

الطماطم الحمراء غنية بمضادات الأكسدة التى تقلل من التهاب المسالك الهوائية وتساعد على الوقاية من الربو، أضفها إلى السندويشات والسلطات، كما يعتبر عصير الطماطم أيضًا إضافة رائعة للوجبات اليومية.