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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خيارات صحية للحفاظ على صحة الرئتين.. منها الشاي الأخضر والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد الرئتان أحد الأعضاء القليلة بالجسم التي تتفاعل مع البيئة، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للعديد من مسببات الأمراض وعوامل التلوث والحساسية كل يوم، ويكفي إجراء تعديلات صغيرة على النظام الغذائي للحفاظ على صحة الرئتين، وإليك قائمة مكونة من 6 خيارات للحفاظ على رئة صحية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1- الطماطم
الطماطم الحمراء غنية بمضادات الأكسدة التى تقلل من التهاب المسالك الهوائية وتساعد على الوقاية من الربو، أضفها إلى السندويشات والسلطات، كما يعتبر عصير الطماطم أيضًا إضافة رائعة للوجبات اليومية.
2 - الشاي الأخضر
الشاي الأخضر يريح عضلات الرئتين ويقلل من الالتهاب فيها، كوبان من الشاي الأخضر يوميًا هو الكمية الموصى بها لتعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة الرئتين.
3 - الجوز
الاستهلاك المنتظم للجوز له فوائد صحية عديدة، يزيد من سعة الرئة، كما أنه محمل بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها بالنسبة لكبار السن، هذا يعني مشاكل أقل في التنفس.
4 - المشمش
يحتوي المشمش على مستويات عالية من فيتامين A يحافظ على بطانة الجهاز التنفسي ويصلحها، يساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى وتقليل الالتهاب، يمكن تناوله نيئا أو مجفف أو فى المربى.
5 - الزنجبيل
6 - الحبوب الكاملة
يعتبر الأرز البني والشوفان والشعير وأنواع أخرى من الحبوب الكاملة من مضادات الأكسدة الرائعة، يمكنهم عكس آثار استنشاق الهواء الملوث، كما أن المحتوى العالي من فيتامين (هـ) والسيلينيوم فيها يحسن عملية التمثيل الغذائي.