شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها لمنع الانتفاخ.. منها الأطعمة المالحة والدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الانتفاخ عندما يحبس الهواء في معدتك ويتضخم، وهى مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون، ويمكن أن يؤدي الانتفاخ إلى تقلصات مؤلمة أو آلام في المعدة تستمر لعدة ساعات، ولكن يمكن السيطرة على الانتفاخ عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامنا الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 أطعمة يجب تجنبها لمواجهة مشكلة الانتفاخ: 1- الأطعمة الدهنية

تضيف الأطعمة الدهنية ضغطًا إضافيًا على معدتك، ليس هذا فقط فهذه الأطعمة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بحرقة وآلام المعدة، فإذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم وتواجه مشكلة الانتفاخ فحاول أن تتجنب أو على الأقل تُقلل من تناول الأطعمة الدهنية.

2- الفاصوليا

لا شك أن الفاصوليا صحية للغاية، لكنها يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، لأن الفاصوليا غنية بالسكر الذى لا يستطيع الجسم هضمه، لذلك من الأفضل تجنب تناول الفاصوليا إذا كنت تعاني بشكل متكرر من مشكلة الانتفاخ.

3- الأطعمة المالحة

يشجع تناول الأطعمة الغنية بالملح جسمك على الاحتفاظ بالسوائل، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، لذلك تجنب تناول الأطعمة المالحة قدر الإمكان.

4- القمح

يعاني الكثير من الناس من هضم القمح، لذلك كنت تشعر بالانتفاخ بشكل متكرر بعد تناول المنتجات التي تحتوي على القمح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إصابتك بمرض الاضطرابات الهضمية.

إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول المنتجات التي تحتوي على القمح مثل الخبز والحبوب والبسكويت والمكرونة، فقد تحتاج إلى التخلص من الجلوتين فى نظامك الغذائى، حيث يوجد الكثير من خيارات الأطعمة الخالية من الجلوتين.

5- المشروبات الغازية

كثير من الناس لديهم هذا المفهوم الخاطئ بأن تناول المشروبات الغازية يمكن أن يساعد في مكافحة الانتفاخ، لكن هذا ليس صحيحًا، بل هو عكس ذلك تمامًا، تحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، وعند تناولها تسبب الانتفاخ نتيجة احتباس الغاز فى الجهاز الهضمي.