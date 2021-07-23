شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض تصيبك نتيجة ارتفاع مستوى الأملاح فى الجسم.. أبرزها التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير نشره موقع health line"" من الإفراط فى تناول معدلات الملح فى الطعام أو تناول الأسماك والأطعمة المملحة، والذى يؤثر بالسلب على العظام والمفاصل على المدى القصير بسبب تركيز الأملاح فى الجسم، ويساهم فى ذوبان العظام، وتعرض الشخص لآلام كبيرة يصعب علاجها إلا مع المدى الطويل.

وذكر التقرير أن الملح لا يضر فقط العظام ولكنه يضر كافة أجهزة الجسم ولابد من تناوله بكميات قليلة ومنع الإفراط فيه أو تناول الأطعمة المملحة بطبيعتها مثل المخللات أو الأسماك المملحة، موضحا أن أبرز الأمراض التى تصيب الجسم نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح هى:



اسماك مملحة

1- آلام المفاصل العضلات .

2- احمرار فى الجلد قد يصيب أى منطقة بالجسم .

3- سخونة الجسم وخاصة فى مناطق المفصل الملتهب الذى يرفع من درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن أبرز المفاصل التى تتأثر بزيادة ترسيبات الأملاح هى مفاصل القدمين، واليدين، وأحيانا الركبة ، والكاحل، مضيفا أن الشعور بالآلام يحتاج إلى استشارة الطبيب المختص فورا، واتباع مجموعة من النصائح أبرزها شرب المياه بصورة كبيرة لكى تساعد الجسم على التخلص من الأملاح فى الدم بصورة سريعة ، والامتناع تماما عن تناول الأملاح .

وأشار إلى أن الافراط فى تناول الملح عادة ما يظهر بعد مدة زمنية طويلة، وبدء تضرر كافة أجهزة الجسم، مضيفا: "لابد أن يتابع الشخص باستمرار إجراء الاختبارات المعملية فى حالة الشعور بأى آلام فى المفاصل أو البطن ، للتدخل السريع من قبل الطبيب المختص واتخاذ الاجراءت اللازمة".