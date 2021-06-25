شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا سومنيا".. أحدث مضاعفات الفيروس تؤثر على النوم والصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كوروناسومنيا هو مصطلح جديد أطلق على حاله الأرق وعدم القدرة على النوم أو الراحة بسبب فيروس كورونا، فلقد أثرت جائحة كورونا على أذهان الناس منذ الوباء ، وقد لوحظ ارتفاع في مشاكل الصحة النفسية خلال الوباء بما في ذلك الأرق والاكتئاب.

وتمت صياغة مصطلح جديد للإشارة إلى الأرق الناجم عن الجائحة المسمى بـ '' coronasomnia ، ويعد نمط الحياة المتغير أحد أبرز العوامل المؤثرة في هذه الحالة، ومن بين الأشخاص الذين تأثروا أكثر من غيرهم النساء والعاملين في الخطوط الأمامية ومرضى كورونا والأطباء ومقدمي الرعاية، وفقا لتقرير لموقع time now news

صعوبة في النوم.

صداع الراس.

قلق.

الاستيقاظ في منتصف الليل.

عدم القدرة على الشعور بالراحة.

مرهق.

إجهاد.

التهيج.

قلة التركيز.

تقلب المزاج.

الأعراض الشائعة لكورونا سومنياالأسباب الشائعة التي أدت إلى زيادة خطر الإصابة بكورونا سومنيا:نمط الحياة المتغير:

بسبب الإغلاق المفروض في أجزاء من العالم ، أدت العديد من أنشطة نمط الحياة مثل العمل من المنزل والدروس الافتراضية إلى تعطيل أنماط حياة الناس ولا يزال الناس يعتادون على ذلك الأمر الذي يزعج إيقاعهم اليومي ويسبب اختلالات في النوم.

الإجهاد:

تسبب التغيير المفاجئ في نمط الحياة في شعور الناس بالتوتر بسبب صعوبة التكيف ويتم التشديد على الطلاب بشأن المحاضرات عبر الإنترنت ، ويتم التشديد على المهنيين العاملين بشأن العمل من المنزل ، ويتم التشديد على العاملين في الخطوط الأمامية بشأن عبء العمل ، ويتم التشديد على البشر بشكل جماعي بشأن عدم اليقين الذي يحمله المستقبل.

زيادة التعرض للشاشات:

لوحظت زيادة في أنشطة المشاهدة عبر الإنترنت أثناء الجائحة وقد أدى ذلك إلى زيادة وقت الشاشات حيث بدأ الناس في استخدام المنصات الرقمية للأغراض المهنية والترفيهية وقد أثر هذا أيضًا على دورة نومهم إلى حد كبير.

النصائح التي يمكن أن تساعدك في منع الإصابة بكورونا سومنيا:

قلل من استهلاك الكافيين: يمكن أن يتسبب الكافيين في السهر لوقت متأخر مما يؤدي إلى تعطيل دورة النوم لذا تجنب تناول القهوة في وقت متأخر من الليل.

تقليص وقت الشاشة: حاول تقليل وقت الشاشة إلى أقصى حد ممكن علاوة على ذلك ، استخدم تطبيقات الإضاءة الليلية لتقليل التعرض للضوء الأزرق.

تنظيم الروتين: حاول تنظيم روتين صحي يتضمن تناول وجبات الطعام في الوقت المحدد ، والنوم وفقًا لجدول ، وممارسة التمارين الرياضية ، والحفاظ على جدول عمل صحي يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التوتر وتعزيز إدارة الوقت.