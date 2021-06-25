شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تزيد من حدة التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل أعراض التهاب المفاصل الشعور بآلام وتقييدا للحركة، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بألم التهاب المفاصل ببساطة عن طريق إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي، حيث إن هناك مجموعة من الأطعمة يجب أن تتجنبها لتقليل مخاطر أعراض التهاب المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يمكن أن تساعد التغييرات فى النظام الغذائي اليومى على تخفيف الألم لدى بعض المرضى المصابين بالتهابات المفاصل، ولكن مع مراعاة الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية.

وفي حين أن بعض الأطعمة مفيدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، إلا أن هناك أطعمة أخرى قد تزيد من حدة تلك الأعراض.

ووفقًا لبعض خبراء التغذية فإنه يفضل تجنب أي أطعمة تحتوي على سكر مضاف أو جلوتين أو نسبة عالية من الأملاح، لأنها قد تزيد من أعراض التهاب المفاصل.



التهاب المفاصل

يجب على الجميع الحد من كمية السكر المضاف في نظامهم الغذائي مثل الحلويات والصودا والآيس كريم والكعك، خاصة إذا كانوا يعانون من أعراض التهاب المفاصل، التي قد تزداد سوءًا مع كثرة تناول السكر.

وفقًا لدراسة أجريت على 217 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، تبين أنه من بين 20 نوعًا من الأطعمة، تزيد المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من حدة أعراض التهاب المفاصل.

2- الجلوتين

الجلوتين هو نوع من البروتين يوجد بشكل شائع في الأطعمة التي تحتوي على القمح والشعير، وقد ربطت العديد من الدراسات البروتين بزيادة حدة أعراض التهاب المفاصل، ويوجد الجلوتين في أطعمة مثل الخبز والمكرونة والبسكويت والكعك والمعجنات.

3- الملح المضاف

الأطعمة التي تحتوي على الملح المضاف تتوافر في كل مكان حولنا، حيث توجد في المصنعة والأطعمة المعلبة وبعض أنواع الجبن، وقد أثبتت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الملح تطورت لديهم أعراض التهاب المفاصل وأصبحت أكثر سوءًا.