شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض النزيف الداخلى.. أبرزها الدوخة وضغط الدم المنخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النزيف الداخلي هو نزيف يحدث داخل جسمك، ولكن ليس من السهل رؤية النزيف الداخلي أو تشخيصه، فغالبًا ما يكون النزيف الداخلي نتيجة لصدمة أو إصابة، ويمكن أن تؤدي الأسباب الأقل وضوحًا إلى حدوث نزيف داخلي أيضًا، وتشمل هذه الأسباب التهاب المعدة أو تلف الأعضاء أو اضطراب النزيف.

في بعض الحالات وفقا لتقرير موقع "healthline"، قد يكون النزيف علامة على حالة تهدد الحياة، تتطلب العناية الطبية الفورية، وهذه أعراض النزيف الداخلي:

الدوخة.

الضعف الشديد.

فقدان الوعي.

ضغط دم منخفض.

مشاكل بصرية حادة.

ضعف في جانب واحد من الجسم.

صداع حاد.

ألم شديد في البطن.

ضيق في التنفس.

ألم صدر.

غثيان.

التقيؤ.

إسهال.

قد تلاحظ قيئًا أو برازًا دمويًا أو داكنًا، في بعض الأحيان، إذا كان النزيف خلف الأعضاء الداخلية في البطن، فقد يكون لديك كدمات حول سرتك أو على جانبي بطنك، يمكن أن تكون حالات النزيف الداخلي الأخرى أقل حدة ، ولكن لا يزال من المهم أن تتابع مع طبيبك بمجرد ملاحظة الأعراض.

علامات وأعراض النزيف الداخلي

يمكن أن يساعدك التعرف على أعراض النزيف الداخلي أنت وطبيبك على فهم ما هو النزيف، وسبب النزيف، والظروف التي يمكن أن تسهم في المشكلة.

نزيف داخلي في رأسك

يمكن أن يسبب:

ضعف: عادة في جانب واحد من جسمك

خدر: عادة في جانب واحد من جسمك

وخز: خاصة في اليدين والقدمين

صداع حاد ومفاجئ

صعوبة في البلع أو المضغ

تغيير في الرؤية أو السمع

فقدان التوازن والتنسيق والتركيز على العين

صعوبة التحدث أو فهم الكلام

صعوبة في الكتابة

تغييرات في اليقظة العامة ، بما في ذلك زيادة النعاس والخمول والذهول

فقدان الوعي

نزيف داخلي في صدرك أو بطنك

هذا يمكن أن يسبب:

وجع بطن

ضيق في التنفس

ألم صدر

دوار ، خاصة عند الوقوف

كدمات حول سرتك أو على جانبي بطنك

غثيان

التقيؤ

دم في البول

براز أسود

نزيف من منطقة أخرى ، بما في ذلك الأذنين أو الأنف أو الفم أو الشرج

نزيف داخلي في عضلاتك أو مفاصلك

هذا يمكن أن يسبب:

ألم في المفصل

تورم في المفصل

انخفاض نطاق الحركة

أعراض أخرى

من الممكن أن تصاب بالصدمة في بعض حالات النزيف الداخلي، خاصة إذا حدث نزيف داخلي في الأماكن التي يمكن أن تفقد فيها كمية كبيرة من الدم ، مثل صدرك أو بطنك أو فخذك.

تشمل أعراض الصدمة ما يلي: