شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تقاوم خلل الغدة الدرقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير نشره موقع "health line " الطبى أن تنظيم عملية التمثيل الغذائي للجسم البشري وتوازن الكالسيوم يحدثان بواسطة الغدة الدرقية، حيث تفرز هرمونات T4 وT3 وتحفز الأنسجة من أجل إنتاج البروتين، وهذه الهرمونات هى المسئولة أيضًا عن زيادة كمية الأوكسجين التى تستخدمها الخلايا، وهو الهرمون المعروف باسم الكالسيتونين الذي ينشر في الغدة الدرقية وينظم مستويات الكالسيوم.



وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع أن هناك عددا من الأطعمة هى الأفضل للغدة الدرقية ومنها: وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع أن هناك عددا من الأطعمة هى الأفضل للغدة الدرقية ومنها: 1 الأطعمة الغنية باليوداليود ضرورى جدًا لوظيفة الغدة الدرقية الصحية الخاصة بك لأنها مسئولة عن إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويمكنك الحصول على اليود فى الأطعمة مثل الخضراوات البحرية والأسماك الطازجة، البيض، زيوت السمك والبصل والملح المعالج باليود والخرشوف والأناناس. 1 الأطعمة الغنية باليوداليود ضرورى جدًا لوظيفة الغدة الدرقية الصحية الخاصة بك لأنها مسئولة عن إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويمكنك الحصول على اليود فى الأطعمة مثل الخضراوات البحرية والأسماك الطازجة، البيض، زيوت السمك والبصل والملح المعالج باليود والخرشوف والأناناس.





2 الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنيةيجب أن تشمل أكلاتك أيضًا الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 و أوميجا 6 الأحماض الدهنية لأنها تساعد الغدة الدرقية في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي. يمكنك العثور على الأحماض الدهنية الأساسية فى الأسماك والمحار وبذور الكتان والخضراوات الورقية والجوز والقرع وبذور عباد الشمس وبذور الشيا وزيت الكانولا.





3 الأطعمة الغنية بـ السيلينيومنقص السيلينيوم يمكن أن يكون له تأثير كبير، وبالتالي هو عامل مهم في اضطرابات الغدة الدرقية. السيلينيوم يساعد على الحفاظ على مختلف الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية في التوازن، يمكنك العثور على مستويات عالية من السيلينيوم في جرثومة القمح والمأكولات البحرية والمحار والبيض والفطر والثوم والبصل والسمسم وبذور عباد الشمس.





4 زبدة جوز الهند الدهون غير المشبعة الخام الموجودة في زبدة جوز الهند لديها الأحماض الدهنية الأساسية في ذلك، وهذا يساعد على تعزيز صحة الغدة الدرقية، الدهون في زبدة جوز الهند لديها القدرة على التحول بسرعة إلى طاقة، وبالتالي فإن ذلك يساعد على تنظيم وظيفة الغدة الدرقية، زيت جوز الهند يحفز إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ويساعد على تعزيز التمثيل الغذائي.





5 الأطعمة الغنية بالمعادنالأطعمة الغنية بالنحاس والحديد الأطعمة الغنية بالحديد والنحاس مهمة جدًا لسلاسة عمل الغدة الدرقية، وتشمل الأطعمة الغنية بالنحاس المحار، واللحوم العضوية، والمحار، والكاجو، وسرطان البحر، وبذور عباد الشمس، ومنتجات الكاكاو، والحبوب الكاملة، والحبوب التى تحتوى على نخالة القمح ، وتشمل المصادر الجيدة للحديد اللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا والخضر الورقية والمحار.