فوائد شرب الماء للرضيع..وأضراره

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - دائماً ما نشاهد الأم قليلة الخبرة أو منْ تخوض تجربة الأمومة لأول مرة مشغولة البال وفي حالة من القلق على رضيعها، ما بين صحة ما تقدمه للرضيع وما يجب أن تمتنع عن تقديمه، وخير مثال على هذا؛ شرب الماء وخاصة مع زيادة حرارة الصيف! والسؤال: هل من الأمان والفائدة تقديم المياه للرضيع؟ أم أن هناك خطورة وخاصة خلال شهور الرضيع الأولى؟"الخليج 365 نت" توجهت إلى الطبيب واستشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري للتعرف على الإجابة الصحيحة ومعرفة الفوائد والمخاطر

السن المناسبة لشرب الطفل الماء بشكل منفصل، يكون عند إدخال الطعام سواء في عمر 4 أشهر أو 6 أشهر حسب قابلية الطفل للطعام، ويفضل بعمر أل 6 أشهر

كلما زادت كمية البول بالحفاظ، دلّ ذلك على التغذية الجيدة لطفلك، ولكمية الماء التي يستقبلها بالحليب الصناعي أو الطبيعي حسب طبيعة رضاعته

تستطيع كل أم الاطمئنان على كمية الماء التي يتناولها رضيعها بالحليب الطبيعي أو الصناعي عن طريق عدد الحفاضات المبتلة والتعرق في فصل الصيف

مع بداية إدخال الطعام الصلب لطفلك مع عمر 4-6 أشهر، يمكنك إدخال كمية بسيطة من الماء مع الطعام بمقدار ربع كوب ماء أو أربع ملاعق كبيرة مع كل وجبة طعام

يمكن غلي الماء ونقعه ليلة كاملة؛ لتترسب أي شوائب بالماء في القاع، كما يمكن استخدام المياه المعدنية الخاصة بالأطفال

يمكنك استخدام ماء الفلتر الموجودة بالمنزل، أو الماء غير المفلتر، ولكن عليك غليها لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وتركها تبرد

ابتعدي عن الماء المقطر في الصيدليات؛ لأنه مفتقر لعنصر الصوديوم ولا يعطي للطفل احتياجاته

شرب الماء للرضيع يظل أمراً يشغل كل أم تلد في فصل الصيف خاصةً، فكثير من النصائح التي تُوجه لها في هذا الوقت هي، إعطاء الرضيع الماء للتخفيف من حرارة الجو واحتياج جسمه للماء

والبعض الآخر يقول: لا تعطيه شيئاً حتى يتم الشهر الأول من عمره، وآراء أخرى تقول لا يجب أن يأخذ الطفل أي شيء بخلاف حليب الرضاعة الطبيعية وحتى إن يتم ستة أشهر

النصيحة، إعطاء الطفل الرضيع الماء عند عمر أربعة أو ستة أشهر مع بداية إدخال الأطعمة الصلبة، ومن الأفضل الامتناع تماماً عن إعطاء الطفل الماء أو أي مشروبات أو مأكولات أخرى قبل إتمام الشهر السادس من عمره

تجنبي الإكثار من شرب رضيعك للماء حتى لا تقل عدد مرات رضعاته وحتى لا يصاب بتسمم الماء؛ لأنك تعطينه أكثر من احتياجه، فيصعب على كليتيه التخلص من الكمية الكبيرة فيصاب بالتسمم

هناك حالة واحدة لإدخال الماء للرضيع قبل عمر 4 أشهر، وهي إذا كان برازه متحجراً لمدة أسبوع متواصل، تواصلي مع الطبيب ليحدد الكمية المناسبة للماء