فوائد شرب الماء للرضيع..وأضراره

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - دائماً ما نشاهد الأم قليلة الخبرة أو منْ تخوض تجربة الأمومة لأول مرة مشغولة البال وفي حالة من القلق على رضيعها، ما بين صحة ما تقدمه للرضيع وما يجب أن تمتنع عن تقديمه، وخير مثال على هذا؛ شرب الماء وخاصة مع زيادة حرارة الصيف! والسؤال: هل من الأمان والفائدة تقديم المياه للرضيع؟ أم أن هناك خطورة وخاصة خلال شهور الرضيع الأولى؟"الخليج 365 نت" توجهت إلى الطبيب واستشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري للتعرف على الإجابة الصحيحة ومعرفة الفوائد والمخاطر
حقائق على كل أمّ التعرف عليها
- علمياً لبن الأم يحتوي على 98% تقريباً ماء وكذلك اللبن الصناعي، وأغلب الرضعة للطفل تحتوي على ماء مزود بالبروتين والحديد والعناصر الأخرى اللازمة لبناء الطفل
- لذا فإن طفلك لا يحتاج لشرب الماء بشكل مستقل طالما يتناول رضعاته بانتظام
- تستطيع كل أم الاطمئنان على كمية الماء التي يتناولها رضيعها بالحليب الطبيعي أو الصناعي عن طريق عدد الحفاضات المبتلة والتعرق في فصل الصيف
- كلما زادت كمية البول بالحفاظ، دلّ ذلك على التغذية الجيدة لطفلك، ولكمية الماء التي يستقبلها بالحليب الصناعي أو الطبيعي حسب طبيعة رضاعته
- السن المناسبة لشرب الطفل الماء بشكل منفصل، يكون عند إدخال الطعام سواء في عمر 4 أشهر أو 6 أشهر حسب قابلية الطفل للطعام، ويفضل بعمر أل 6 أشهر
نوعية الماء التي تقدمها الأم .. للرضيع
- ابتعدي عن الماء المقطر في الصيدليات؛ لأنه مفتقر لعنصر الصوديوم ولا يعطي للطفل احتياجاته
- يمكنك استخدام ماء الفلتر الموجودة بالمنزل، أو الماء غير المفلتر، ولكن عليك غليها لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وتركها تبرد
- يمكن غلي الماء ونقعه ليلة كاملة؛ لتترسب أي شوائب بالماء في القاع، كما يمكن استخدام المياه المعدنية الخاصة بالأطفال
- مع بداية إدخال الطعام الصلب لطفلك مع عمر 4-6 أشهر، يمكنك إدخال كمية بسيطة من الماء مع الطعام بمقدار ربع كوب ماء أو أربع ملاعق كبيرة مع كل وجبة طعام
متى يشرب الرضيع الماء؟
- شرب الماء للرضيع يظل أمراً يشغل كل أم تلد في فصل الصيف خاصةً، فكثير من النصائح التي تُوجه لها في هذا الوقت هي، إعطاء الرضيع الماء للتخفيف من حرارة الجو واحتياج جسمه للماء
- والبعض الآخر يقول: لا تعطيه شيئاً حتى يتم الشهر الأول من عمره، وآراء أخرى تقول لا يجب أن يأخذ الطفل أي شيء بخلاف حليب الرضاعة الطبيعية وحتى إن يتم ستة أشهر
- النصيحة، إعطاء الطفل الرضيع الماء عند عمر أربعة أو ستة أشهر مع بداية إدخال الأطعمة الصلبة، ومن الأفضل الامتناع تماماً عن إعطاء الطفل الماء أو أي مشروبات أو مأكولات أخرى قبل إتمام الشهر السادس من عمره
- تجنبي الإكثار من شرب رضيعك للماء حتى لا تقل عدد مرات رضعاته وحتى لا يصاب بتسمم الماء؛ لأنك تعطينه أكثر من احتياجه، فيصعب على كليتيه التخلص من الكمية الكبيرة فيصاب بالتسمم
- هناك حالة واحدة لإدخال الماء للرضيع قبل عمر 4 أشهر، وهي إذا كان برازه متحجراً لمدة أسبوع متواصل، تواصلي مع الطبيب ليحدد الكمية المناسبة للماء
- في الجو الحار أو في حالة مرض طفلك بالإسهال أو القيء، فهو لا يحتاج للماء في ذلك العمر لتجنب الجفاف، والعلاج أو الحل الأمثل هو زيادة عدد مرات الرضاعة، والالتزام بالأدوية والتعليمات التي يقولها الطبيب
فوائد شرب الماء للرضيع
- الفائدة الوحيدة والاستثناء الوحيد الذي يمكنك معه منح طفلك الماء في عمر مبكر قبل إتمام ستة أشهر، أن ينصحك الطبيب بإعطاء طفلك القليل من الماء بمقدار ربع كوب في اليوم تقريباً إذا كان طفلك يعاني من الإمساك لتحسين حالته
- وعند بداية إدخال الطعام الصلب لطفلك مع عمر 4-6 أشهر، يمكنك إدخال كمية بسيطة من الماء النقي مع الطعام بمقدار ربع كوب ماء أو أربع ملاعق كبيرة من المياه تقريباً مع كل وجبة طعام
أضرار شرب الماء للرضع
- فقدان الوزن بشكل غير طبيعي، نظراً لأن شرب الرضيع للمياه في هذا العمر يملأ معدته ويقلل من شهيته للرضاعة، فلا يزيد في وزنه
- شرب الكثير من الماء يمكن أن يكون مميتاً للرضيع، "الماء هو المفتاح لصحة البالغين، وليس للأطفال الرضع فقط". عندما يشرب الرضيع الكثير من الماء، تزيد لديه مستويات الصوديوم، ما يمكن أن يؤدي إلى دخول الرضيع بغيبوبة وحتى الموت
- في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، من الأفضل حصوله على كل السعرات الحرارية والمياه التي يحتاجها من حليب الثدي أو حليب الأطفال الخاص
- في الجو الحار أو أثناء مرض طفلك بالإسهال، فإنه لا يحتاج للمياه. كل ما عليك فعله هو زيادة عدد مرات الرضاعة فقط، وإذا استدعى الأمر، فسيحتاج طفلك إلى محلول معالجة الجفاف؛ لأنه بحاجة إلى الأملاح والمعادن وليس للمياه
- من الممكن أن تؤدي المياه إلى تضخم وانتفاخ الخلايا، ما يزيد وزن الرضيع
- قلة لبن الأم نظراً لقلة عدد مرات رضاعة طفلها، ما يؤثر على تقبل الرضيع للرضاعة وبذلك يتأثر إنتاج الحليب في الثديين
- بعض الأبحاث تربط بين شرب الماء لحديثي الولادة، وزيادة خطر الإصابة بالصفراء
- وهناك ما يعرف بإصابة الرضيع بما يعرف بتسمم المياه، وهى حالة غير شائعة لكنها ربما تحدث عند شرب الرضيع الكثير من الماء بسرعة
- إذ يسبب هذا الأمر مشاكل في الكليتين التي تطرد الصوديوم والأملاح من الجسم، فيصبح دم الرضيع أخف، ويمكن أن يسبب ذلك تشنجات للطفل أو غيبوبة