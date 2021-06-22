الأسبوع المقبل.. إيطاليا بدون كمامات في الهواء الطلق

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا أمس الاثنين إن إيطاليا ستسقط مطلب ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن المفتوحة في ما يسمى بالمناطق البيضاء، التي تنخفض فيها مخاطر انتقال فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وقال سبرانزا في منشور على فيسبوك: "اعتبارا من 28 يونيو، نتجاوز الحاجة إلى ارتداء أقنعة في الأماكن المفتوحة بالمناطق البيضاء، على الرغم من أن هذا سيتم دائما وفقا للتدابير الوقائية التي وضعتها اللجنة الفنية العلمية".

وفي الوقت الراهن، توجد جميع المناطق الإيطالية باستثناء فالي دوستا الصغيرة في شمال غرب البلاد ضمن القواعد الأكثر مرونة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفيروس.

ومن المتوقع أن يُعاد تصنيف فالي دوستا كمنطقة بيضاء اعتبارا من الاثنين المقبل.

وسيظل على الإيطاليين ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام والأماكن التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن القاعدة الحالية التي تقضي بأن مرتادي المطاعم لا يجوز لهم إزالة أقنعتهم إلا عندما يجلسون، ستظل قائمة.

وسجلت إيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، 495 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة أمس الاثنين، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2ر4 مليون إصابة، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بـ كوفيد 19، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 128 ألفا.