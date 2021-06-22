للمرة الأولى منذ يناير.. إصابات جديدة بكورونا في طاجيكستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

رصدت إصابات جديدة بفيروس كورونا في طاجيكستان وفق ما أفادت الإثنين سلطات هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، بعدما أعلنت رسمياً في يناير/كانون الثاني انتهاء الوباء.



وأعلنت الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة "كوفيد-19" هذا الأمر في بيان نقلته وكالة الأنباء العامة "خوفار".

وقالت الهيئة المسؤولة عن إجراءات الحد من كورونا إن السكان أظهروا "إهمالاً يمكن أن يفضي إلى أي نوع من الأوضاع"، مشيرة خصوصاً إلى عدم احترام المواطنين الزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة.

وهذه الإصابات هي الأولى التي تعلن رسمياً منذ 10 يناير/كانون الثاني في الجمهورية السوفياتية السابقة، لكن عدد الحالات الجديدة لم يحدد.

وبحسب الأرقام الرسمية التي لم تتبدل منذ يناير/كانون الثاني، أحصت طاجيكستان 13 ألفاً و308 إصابات بينها تسعون وفاة منذ بدء انتشار الوباء في مارس/آذار 2020.

وأكدت وسائل إعلام مستقلة في الأسابيع الأخيرة تسجيل طفرة وبائية مستندة إلى معطيات مختبرات خاصة.

ونهاية يناير/كانون الثاني، أكد رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أن الوباء انتهى في بلاده، لكنه دعا إلى عدم إهمال "القواعد الصحية".

وبداية فبراير/شباط، أعادت البلاد فتح المساجد بعد إغلاق استمر تسعة أشهر.

ولم تتحدث الحكومة الطاجيكية عن إصابات أولى بكوفيد إلا في 30 أبريل/نيسان 2020 قبيل وصول وفد من منظمة الصحة العالمية قام بعملية تفتيش.

ولم تعترف تركمانستان، الدولة الأخرى في آسيا الوسطى، بأي إصابة بفيروس كورونا على أراضيها رغم تنفيذها إجراءات إغلاق وإعلان السفير البريطاني لديها أنه اصيب بالمرض.