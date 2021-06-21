شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تعرضك لتصلب العضلات.. منها الإصابة بالروماتيزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث تصلب العضلات عندما تشعر بالضيق في العضلات ويصعب تحريكها، خاصة بعد الراحة ويمكن أن يرافق تصلب العضلات ألم و تشنجات، وعادة لا يكون سببًا للقلق ويمكن علاجه بالعلاجات المنزلية والتمدد وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب تصلب العضلات، نتعرف عيها فى هذا التقرير.

إلى جانب الالتواءات والإجهاد ، قد تسبب التمارين أو الإجهاد البدني تصلب العضلات، في كثير من الأحيان ، يمكن أن يحدث التيبس عندما يبدأ شخص ما ممارسة الرياضة الروتينية أو برنامج جديد أو يزيد من كثافة ومدة روتينه.

2:الم العضلات الروماتزمي

يسبب ألم العضلات الروماتيزمي آلام العضلات وتيبسها،و عادة ما يصيب الجزء العلوي من الجسم ، بما في ذلك الكتفين والرقبة والذراعين، كما أنه يؤثر بشكل شائع على الوركين.

يبلغ متوسط ​​عمر الشخص المصاب بآلام العضلات الروماتيزمية 70 عامًا ، ولا يصاب به بعض الأشخاص حتى يبلغوا الثمانينيات من العمر .

3:لدغات أو لسعات

قد تسبب لدغات أو لسعات الحشرات تصلب العضلات ، خاصة إذا أصيبت بالعدوى ويصاحب الالم كتلة حمراء منتفخة على الجلد ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة.

4:الالتهابات

تسبب بعض الالتهابات تصلب العضلات بالإضافة إلى أعراض أخرى. تشمل هذه الالتهابات:

-التيتانوس ، وهو عدوى بكتيرية ترتبط عادة بالتراب أو التربة.

-التهاب السحايا ، وهو التهاب يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

-فيروس العوز المناعي البشري.

-شلل الأطفال.

-الذئبة.

5:بعض الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية تصلب العضلات وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لعقاقير الستاتين أو الأدوية الموصوفة لخفض الكوليسترول .