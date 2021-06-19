شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أفضل طريقة وما التوقيت المناسب لتناول الثوم للاستفادة من فوائده الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثوم جزء لا يمكن الاستغناء عنه فى أى مطبخ، حيث يكفى عدد قليل من فصوص الثوم مع الطعام أثناء الطهى للحصول على النكهة والرائحة المثالية، وبغض النظر عن ذلك يحقق الثوم العديد من الفوائد الصحية، ولكن ما هى أفضل طريقة للحصول على الثوم وتحقيق أقصى استفادة منه، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

يقطع فص ثوم إلى 3-4 قطع ويوضع على ملعقة، ويضاف إليه بضع قطرات من العسل ثم تركه لمدة دقيقتين قبل تناوله، ويمكن أيضًا شرب من 2-3 رشفات من الماء الدافئ إذا كانت نكهة الثوم تبدو مزعجة بعض الشيء بالنسبة لك.



الثوم مع العسل

يمكنك أيضًا خلط 10 فصوص من الثوم المفروم فى 5 ملاعق كبيرة من العسل وتخزينها للاستخدام اليومي، فقط احصل على ملعقة صغيرة من هذا الخليط وتناولها يوميًا، ولكن تأكد من تخزين هذا المزيج فى زجاجة محكمة الإغلاق وسيستمر بسهولة لمدة أسبوع.

- ما هو أفضل وقت لتناول هذا المزيج من الثوم والعسل؟

أفضل وقت لتناول هذا المزيج من العسل والثوم هو فى الصباح، لأن تناول الثوم نيئًا بمفرده يمكن أن يسبب الحموضة ولكن مزجه مع العسل قد يخفف من الآثار المزعجة لتناول الثوم.



الثوم والعسل

- ما هى فوائد تناول مزيج العسل مع الثوم فى الصباح؟

1- يساعد خليط العسل والثوم فى التعامل مع التهابات المعدة وعلاجها بطريقة طبيعية، نظرًا لأن الثوم مضاد رائع للأكسدة.

2- يساعد هذا المزيج أيضًا فى عملية إنقاص الوزن.

3- يعتبر الثوم هو مميع طبيعى للدم، لذلك فهو يساعد فى استقرار مستويات ضغط الدم والكوليسترول.

4- يعتبر العسل أيضًا مفيد لمرضى القلب لأنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

5- يعتبر الثوم مصدرًا رائعًا للمضادات الحيوية ومركبات الكبريت المضادة للفطريات والتى لا تحميك من الالتهابات فحسب، بل تعالج أيضًا نزلات البرد والسعال.

6- عادة ما ينصح أخصائيو التغذية بتناول العسل والثوم على معدة فارغة لعلاج حالات ارتجاع الحمض.