تحذير من أطعمة تزيد احتمالية تجلط الدم.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت طبيبة القلب الروسية، آنا كورينيفيتش، إن تناول أطعمة معينة يمكن أن يزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.

وأضافت: عند الحديث عن تجلط الدم، يقصد الأطباء تكوين جلطات دموية (تخثر) يمكن أن تسد الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين الأكثر أهمية في الجسم، وهذا بدوره يساهم في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وعن الأطعمة التي قد تسبب تجلط الدم، قالت إن المنتجات التي تثير قابلية الشخص لتخثر الدم وتؤدي إلى التجلط في المقام الأول، هي المصادر الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، والتي تشمل أنواعًا مختلفة من الحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر.

وأشارت إلى أن "الكميات الكبيرة من السكر تكون موجودة غالبا في الصلصات الجاهزة والأطعمة المصنعة والمنتجات قليلة الدسم"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحذّرت كورينفيتش الأشخاص الذين يستهلكون مثل هذه الأطعمة باستمرار، من أنهم قد يعانون من اضطراب النزيف (خلل في نزيف الدم الناجم عن نقص عوامل الدم المختصة).