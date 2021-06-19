شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد ارتداء الجوارب قبل النوم فى منع الأرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النوم الجيد ليلًا أمرًا مهمًا للغاية من أجل حياة صحية وحتى يتسنى للأشخاص إنجاز عملهم فى اليوم التالي بكل نشاط وحيوية، حيث إن قلة النوم قد تكون عاملًا أساسيًا لفقدان القدرة على التركيز فى العمل وإنجاز المهام اليومية، كما قد يكون مدخلًا للإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".





وفقًا للتقرير المنشور بالموقع الإنجليزى فإن إجراء بعض التعديلات البسيطة في حياتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك، من الاستحمام بالماء البارد إلى ممارسة بعض التمارين البسيطة، بجانب النوم جيدًا ليلًا، حيث يقترح الأطباء حلولًا جديدة للتغلب على مشكلة الأرق والتمتع بنوم صحى.

وفقًا لأحد الخبراء فإن ارتداء الجوارب يساعد على النوم ليلًا، موضحًا أن ارتداء الجوارب قبل النوم يعمل على تسخين درجة حرارة الجسم من خلال المناطق المحيطة باليدين والقدمين، ثم خلعهم بعد فترة من الوقت بما يساعد على النوم؟



الجوارب قبل النوم

ويحقق الخبراء بشكل أكبر في العلم الكامن وراء كيفية تأثير هذا التغيير في درجة الحرارة الأساسية على الجسم، حيث يشير إلى أن تسخين الجسم بعد ارتداء الجوارب ثم خلعها ليبرد الجسم يرسل إشارة للمخ بأن وقت النوم قد حان.

لذلك خلال النهار نشعر بالدفء تمامًا، وبعد ذلك مع قدوم المساء وانخفاض درجة حرارة أجسامنا إلى حد ما تجعلنا سعداء ومستعدين للنوم، وهذا هو بالضبط ما يفعله الحمام، فإنه يجعلك تستعد للنوم، وينطبق هذا المبدأ نفسه على ارتداء الجوارب ثم خلعها.

1- من المهم إيجاد طرق لعلاج قلة النوم لأنها يمكن أن تكون لها عواقب سلبية على الجسم، فعلى المدى القصير، هناك مشكلات تتعلق بتنظيم المشاعر وأدائك اليومى وما تشعر به.

2- على المدى الطويل، يمكننا أن نرى ارتباطات بين عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد والكثير من الأمراض الجسدية والنفسية.

3- تم ربط الحرمان من النوم بعدد من الأمراض المزمنة الخطيرة، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.